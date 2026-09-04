El belén del Salón de Cristal recreará escenas del Corpus y la Degolla y homenajeará a José Vergara
La instalación, de casi 40 metros cuadrados, será diseñada y realizada por la Asociación de Belenistas de València y podrá visitarse gratuitamente desde el 2 de diciembre
El Saló de Cristall del Ayuntamiento de València volverá a acoger esta Navidad el belén monumental, que este año incorporará referencias a la historia y las tradiciones de la ciudad, con especial protagonismo del Corpus Christi, que celebra su 700 aniversario.
El montaje, diseñado y realizado por la Asociación de Belenistas de València, tendrá unos 9,40 metros de largo por 4,10 de fondo y ocupará cerca de 40 metros cuadrados. El belén, de estilo bíblico, recreará escenas como el Nacimiento, la Anunciación a los pastores, la llegada de los Reyes Magos y distintos oficios tradicionales.
Entre las novedades destaca una escena dedicada al Corpus, en la que se representará un taller de carpintería con un artesano elaborando una de las Rocas de la procesión. También aparecerá el grupo de la Degolla, otra manifestación vinculada a las fiestas tradicionales valencianas.
El nacimiento rendirá además homenaje al pintor valenciano José Vergara Gimeno, coincidiendo con el 300 aniversario de su nacimiento, mediante una escena inspirada en una de sus obras.
El belén contará con figuras de entre 35 y 3 centímetros, además de construcciones, mercados, fuentes, vegetación e iluminación para crear diferentes ambientes y perspectivas. La Asociación de Belenistas se encargará de todo el proceso de diseño, construcción, montaje y mantenimiento.
La inauguración será el 1 de diciembre y podrá visitarse durante toda la campaña de Navidad y Reyes, con entrada libre y gratuita.
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