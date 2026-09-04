El Cabanyal suma un nuevo hotel en plena "zona cero" de la presión turística

La mercantil Malvarrosa Habitatges S.L. ha reconvertido una antigua nave industrial en un establecimiento de hasta 68 habitaciones en una zona donde los vecinos denuncian la proliferación descontrolada de apartamentos, colivings y residencias de estudiantes. El proyecto, que incluye un restaurante, recibió licencia en 2021, cuando esta franja del Cabanyal estaba aún por explotar.

El alojamiento, denominado Mon Suites Marina, ocupa buena parte de la calle Francisco Baldomar y ha sido desarrollado sobre una nave industrial que estuvo catalogada como Edificio Protegido (Nivel 2), por lo que la Comisión de Patrimonio hubo de emitir un dictamen favorable atendiendo a las medidas correctoras propuestas por la mercantil.

El proyecto inicialmente presentado en el ayuntamiento contemplaba la habilitación de la nave industrial con la construcción de dos plantas sobre rasante para albergar 54 habitaciones (distribuidas en 21 habitaciones en la planta baja de la Nave A, 21 en la primera planta de la misma nave, y 12 habitaciones en la planta primera de la Nave B). Sin embargo, el hotel con aspecto de hilera de apartamentos contará con un total de 68 habitaciones, según fuentes municipales.

Nuevo hotel en el Cabanyal / Germán Caballero

Además, en base al proyecto con licencias de intervención y ambiental concedidas en 2021, el complejo dispondrá del citado restaurante –una pizzería cuya fachada se ha ilustrado con un mural–, un sótano destinado a aparcamiento con capacidad para 39 plazas y 14 bicicletas, y una piscina.

Asimismo, al tratarse de un inmueble protegido, como se ha dicho, la Comisión Municipal de Patrimonio emitió dictámenes favorables que obligaron a los promotores a cumplir ciertas directrices estéticas, como el uso de carpintería de madera en naves y fachadas (descartando la imitación de madera) y la integración cromática de las tejas de la cubierta.

Vecinos en pie de guerra

La apertura de este hotel se produce en un entorno tensionado por la actividad turística. Vecinos de la zona advierten de que la calle Francisco Baldomar, junto a vías adyacentes como Mariano Cuber o Arquitecto Alfaro, se ha convertido en una auténtica "zona cero" de inversiones de alojamiento turístico, en palabras de la asociación vecinal del barrio.

Nuevo hotel en el Cabanyal / Germán Caballero

Los residentes denuncian la proliferación masiva de decenas de bajos turísticos, edificios completos de apartamentos turísticos y residencias de estudiantes que operan, en la práctica, como alojamiento vacacional. "Va a ser un sin Dios", lamentan en la asociación vecinal del Cabanyal cuando hablan del impacto del nuevo hotel conjuntado con la actividad de una gran residencia colindante que ya acumula múltiples quejas vecinales.

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Así, los vecinos denuncian que en la misma acera del nuevo hotel se sitúa un coliving de grandes dimensiones y, al girar la esquina –junto a Marina Suites–, existe además un edificio entero legal de apartamentos turísticos. Según denuncian los afectados, este volumen de plazas “supera con creces los límites del 10% y 20% por manzana estipulados en el Plan Especial del Cabanyal (PEC)”, dibujando un escenario de saturación que amenaza la habitabilidad del barrio.