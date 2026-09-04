Heces humanas y otros desperdicios en el entorno de la ermita de Santa Lucía de València

La pizpireta ermita de Santa Lucía se erige entre tímida y curiosa en el centro de València. Este pequeño templo llama especialmente la atención porque es uno de los pocos espacios religiosos de pequeño tamaño que perduran en pleno casco urbano. Además, se encuentra en una zona de gran flujo de tráfico y viandantes que reparan en ella por lo exótico de la situación: un tipo de capilla que suele hallarse en entornos rurales, de repente, aparece en el número 15 de la céntrica calle del Hospital.

Con un aspecto rejuvenecido después de la rehabilitación a la que fue sometida de la mano de la Fundación Hortensia Herrero en el año 2012, la ermita de Santa Lucía tiene sus orígenes en el siglo XIII, cuando fue fundada tras la conquista de la ciudad por Jaume I y aunque originariamente se ubicó en la girola de la Catedral, no fue hasta el año 1399 cuando se trasladó hasta su actual emplazamiento.

Los terrenos que antaño acogían el antiguo hospital de València se han convertido en un conjunto arquitectónico y patrimonial de gran valor que incluye la Biblioteca Pública del Estado Pilar Faus, el MUVIM y el Colegio del Arte Mayor de la Seda, y que se encuentra unido por un jardín. Esta zona verde, como ocurre en muchas otras, se ha convertido en zona de paso del público general y de pernoctación de personas sin hogar.

Basura, ratas y excrementos humanos

Lo que sucede es que el incivismo no ha tardado en hacer su aparición y, lo que debía ser un lugar de disfrute y acogimiento, se ha convertido en un estercolero. En los muros de la parte izquierda de la ermita se acumula basura y restos orgánicos de origen humano, como heces y orines, que llegan a afectar a la fachada de este pequeño templo que también ha sufrido de vandalismo en forma de pintadas.

Paredes manchadas de la ermita de Santa Lucía de València / Francisco Calabuig

Un grupo de personas que pernoctan en la zona denuncian que la limpieza es muy deficiente y acusan a otros, quienes también duermen en el jardín, de utilizar los huecos que hay entre los contrafuertes de la ermita como sanitarios. "Hay mierda, hay ratas... y no vienen a limpiarlo", explica indignado uno de los hombres que frecuenta la zona.

Fuentes del Ayuntamiento de València aseguran que precisamente esta es una de las denominadas "puntos críticos" en materia de limpieza y se higieniza en días alternos, aunque también es cierto que hay algunos elementos abandonados, como unos zapatos, que llevan varias jornadas tirados junto a una de las ermitas más emblemáticas de la ciudad que fue declarado en 1963 Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural en 2007.

Noticias relacionadas

Desde el consistorio explican que la sección especial X-4 de la Policía Local de València, unidad dedicada entre otros menesteres a la protección de personas sin hogar, y servicios sociales han ofrecido en numerosas ocasiones alternativas a quienes allí duermen. Algunos de ellos ya se encuentran en manos de trabajadores sociales municipales pero salir de la calle no es tan sencillo. "No tenemos ni albergues ni casas por lo que tarda el procedimiento", asegura uno de ellos y lamenta que sus pertenencias son retiradas sistemáticamente por agentes de la policía local pese "a que las tenemos recogidas" y les dejan sin colchones en los que pasar las noches.