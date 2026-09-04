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Una inversión de 1,5 millones modernizará los Parques de Bomberos de València

El concejal Juan Carlos Caballero advierte que no se pueden instalar más cañones anti incendios "y dejar sin agua potable a Pinedo o al Perellonet" y espera dar en breve una "certeza" sobre cómo ampliar el sistema de extinción

Parque de Bomberos del Saler

Parque de Bomberos del Saler / Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado un Plan Integral de Reforma y Mejora de los Parques de Bomberos municipales, en el que se invertirá un millón y medio de euros y que alcanzará "a los cinco parques" aseguró el concejal del área, Juan Carlos Caballero. Aquí se trata de las labores de mejora del continente, no del contenido, del que el edil también ha recordado que está en marcha la convocatoria de plazas de nuevo personal "y que también hacen falta nuevos vehículos, pero también necesitamos actuar sobre las propias sedes".

El parque del Saler -el que ha estado en el epicentro de la actividad por el incendio del Saler- recibirá 315.000 euros para "adaptar las instalaciones a las necesidades modernas. En el caso del retén del parque natural se dedicará a carpinterías y ventanas, fachadas afectadas por humedades, sustitución de la caldera de gas, cocina, aislamiento acústico, vestuarios, aseos, nave de vehículo..." labores que se extenderán al resto de parques -Central, Oeste, Norte y Campanar- en diferentes necesidades. Incluyendo, en el caso de Norte, la torre de prácticas.

También se reformará la valla perimetral de los cañones de agua del Saler. De éstos, Caballero ha enumerado que, a lo largo de un verano que aún no ha terminado "se han utilizado 24 veces de forma preventiva, más la correspondiente al día del incendio".

"Una solución óptima" al problema del agua

La celebración de una Junta de Gobierno, a una semana del incendio del Saler, y con una junta de Protección Civil apenas 24 horas antes, no permitió añadir más datos no ya al siniestro, que sigue sin tener la condición de extinguido, sino a futuros. Que tienen en la construcción de nuevos cañones uno de los objetivos a medio plazo.

María José Catalá inició la semana anunciando que es un problema de determinar qué tipo de agua se debe utilizar y de donde tiene que salir. En la junta, Juan Carlos Caballero ha prometido que "esperamos dar la solución más óptima en un futuro cercano. Hay presupuesto a través del Ciclo Integral del Agua, pero queremos ir más allá de las hipótesis".

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De momento funcionan los once cañones instalados durante la legislatura "que estuvieron bloqueados por el anterior equipo de gobierno, en el que todo fueron trabas y complicaciones. Fue una apuesta decidida de este gobierno" -pullas a la oposición, que ha realizado una amplia labor de zapa en este sentido- "y estos funcionan con el agua del depósito que hay entre las torres" para acabar reconociendo que, en este caso "es agua potable de la ciudad". Las dudas instaladas es que aumentar el número de cañones, recurriendo a agua de la tubería general "podría comprometer el suministro en Pinedo, en el Perellonet... cuando construimos los cañones sabíamos ya las dificultades que tendría el resto de fases porque hay que garantizar que, cuando le des al botón, primero, que haya agua y segundo, que no comprometas las necesidades de los vecinos". Una vez construidos, sabíamos las dificultades del resto de fases y que hay que garantizar primero el suministro para que, cuando le des al botón, haya agua y no comprometas el suministro de agua potable".

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