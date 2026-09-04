Luz verde para la rehabilitación del Polideportivo del Cabanyal-Canyamelar, con 1,5 M€
La Junta de Gobierno aprueba el proyecto de obra de esta intervención que contempla, entre otros trabajos, la rehabilitación de la cubierta
La rehabilitación del Polideportivo del Cabanyal-Canyamelar se ejecutará en seis meses, con un presupuesto de 1,5 millones de euros (1.597.578 M€) , IVA incluido. Así se desprende del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que hoy ha dado luz verde al proyecto de esta obra, con el objetivo de prolongar la vida útil de estas instalaciones, incrementar la seguridad de las personas usuarias y del personal y adecuar el equipamiento a las exigencias y normativa actual
La intervención contempla, entre otros trabajos, la rehabilitación de la cubierta y de las instalaciones eléctricas y de carpintería, así como la renovación y adecuación del equipamiento de las salas de entrenamiento y vestuarios.
Concretamente, la actuación se ajustará al proyecto redactado por Xúquer-Arqing Sociedad Limitada, con las subsanaciones requeridas por el Servicio Municipal de Arquitectura y Centrales Técnicos.
Esta empresa también asumirá la dirección facultativa de la obra que renovará este polideportivo del Poblats Marítims. El equipamento, construido en 1997 sobre la antigua fábrica de cervezas de la avenida de Serrería, dispone de 6.500 metros cuadrados gestionados por la Fundación Deportiva Municipal.
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