La oposición aprieta por el incendio del Saler: exige la dimisión de Gosálbez y una comisión de investigación

El incendio que calcinó 37 hectáreas en la Devesa del Saler, el más grave en los últimos 40 años en el Parque Natural, sigue coleando una semana después. La oposición municipal no está dispuesta a dejar enfriar el tema y trata de redoblar la presión sobre los responsables políticos, el concejal José Gosálbez, de Vox, por ser el titular del área de Devesa-Albufera y la alcaldesa María José Catalá como máxima representación del Cap i Casal.

En la junta extraordinaria de Protección Civil celebrada ayer, bomberos y técnicos de la oficina de Devesa lamentaron la falta de medios para hacer frente a incendios de tal magnitud y la inaccesibilidad de algunos caminos por la maleza acumulada. Días después se sigue debatiendo sobre el papel de los cañones de agua, las políticas de desbroce o preservación, la necesidad de introducir cortafuegos o los estragos del cambio climático. Pero Compromís y PSOE van un paso más lejos.

Compromís per València llevará al próximo Pleno municipal una moción para crear una comisión de investigación sobre la gestión del incendio. La formación valencianista considera que las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno de María José Catalá son "insuficientes y preocupantes" y reclama un proceso formal que permita depurar responsabilidades políticas sobre la prevención, la extinción y el mantenimiento del Parque Natural de l’Albufera.

"Necesitamos toda la luz posible sobre el incendio más grande que ha sufrido el Parque Natural de l’Albufera en cuatro décadas", ha afirmado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, al anunciar la iniciativa. Robles ha recordado que, en las últimas semanas, la alcaldesa y su equipo de gobierno han dado versiones contradictorias sobre el retardante antiincendios, el uso de los cañones de agua del sistema Sideinfo y el contrato de poda de la Devesa, "un reguero de explicaciones que cambian según que no se sostienen con la documentación técnica que tenemos y que solo generan más dudas sobre cómo se ha gestionado este territorio en los últimos tres años".

Valencia. Incendio forestal en La Dehesa de El Saler Desalojados del pueblo, hostelería y playas Parque natural de la Albufera VLC / JM LOPEZ / LEV

La portavoz de la formación valencianista ha dirigido su crítica directamente a la alcaldesa por la responsabilidad política de haber situado el negacionismo climático al frente de la gestión ambiental de la ciudad. "Nunca debería haber dejado en manos de un negacionista de la crisis climática la joya ambiental de València", ha señalado Compromís, en referencia al área de la Devesa, gestionada por el edil de Vox José Gosálbez. "Es evidente que no puede continuar ni un minuto más en el cargo, pero es que el pecado original es de Catalá, dándole a Vox esta área y de paso asumiendo sus tesis totalmente negacionistas frente a lo que dice la ciencia", ha añadido.

Para la formación valencianista, la comisión de investigación debe servir para determinar si la falta de aplicación preventiva del retardante, el estado del contrato de poda y el mantenimiento de los cañones de agua tuvieron incidencia en la magnitud del incendio. "Y por descontado, la ciudadanía debe saber si la gestión política de la emergencia, en manos de Juan Carlos Caballero, cometió errores, si se subestimó el incendio y cómo fue posible que un conato acabara siendo una catástrofe de primer orden. Si no había pasado nunca, ¿qué ha fallado ahora?", reitera Robles.

Santamaría: "Fue una gestión negligente"

Por su parte, el concejal socialista Borja Santamaría ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista presentará una moción para exigir el cese inmediato de Gosálbez como concejal responsable de la Devesa-Albufera después de que los propios servicios municipales hayan confirmado los problemas de acceso que encontraron los bomberos durante el incendio y la insuficiencia de medios para cumplir todas las actuaciones previstas en el plan contra incendios del Parque Natural.

Santamaría ha señalado que la información conocida durante la junta extraordinaria de Protección Civil “confirma la negligente gestión del gobierno de María José Catalá y la falta de coordinación de los servicios municipales en la protección y el mantenimiento de la Devesa”. Los socialistas consideran especialmente grave que los bomberos reconocieran que no pudieron acceder a algunas zonas durante el incendio por la abundante maleza acumulada.

“37 hectáreas calcinadas. Un informe de los propios bomberos confirma que no pudieron acceder a zonas críticas por la maleza acumulada. Y el propio jefe del servicio de la Devesa Albufera lo reconoció. No tienen medios suficientes para hacer su trabajo. El responsable de todo esto es José Gosálbez, concejal de Vox, el mismo que durante años exigió al anterior gobierno una buena gestión de la Devesa. Ahora tiene las competencias, tiene la responsabilidad y no ha hecho nada y se le ha quemado la Devesa. Por eso pedimos su cese”.

Caballero: "Que se detenga al responsable"

Finalmente, el concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha recordado que una semana después del incendio, su gobierno convocó la Junta Local de Protección Civil, "que es el órgano competente, y allí se dio cuenta del dispositivo de extinción, del despliegue de medios y de la evolución de la emergencia, con toda la información técnica disponible". "No sé si la señora Robles no se ha enterado o simplemente no quiere enterarse. Aquí nadie está ocultando nada ni rehuyendo explicaciones. Todo lo contrario: hemos actuado con transparencia, hemos dado toda la información y estamos analizando lo ocurrido para adoptar todas las medidas que permitan seguir mejorando la protección de la Devesa", ha señalado Caballero.

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El concejal ha lamentado que Compromís pretenda centrar el debate en buscar responsabilidades políticas cuando el incendio fue intencionado, por lo que ha considerado que lo que debería exigir la señora Robles "es que la investigación avance cuanto antes, que se identifique y detenga al responsable y que un delito contra uno de los espacios naturales más valiosos de València no quede impune". Al respecto, Caballero ha asegurado que la principal investigación "que necesita hoy la Devesa es la que permita saber quién provocó el incendio y llevarlo ante la Justicia. Eso debería preocuparnos a todos, y no en intentar sacar rédito político de este incendio como hace la oposición".