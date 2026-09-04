Ponen a punto el Puente de las Flores tras un verano con las plantas marchitas

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de València ha iniciado la renovación integral de la plantación del ‘Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá’, una actuación que incluirá la sustitución de los geranios, del sustrato, de las jardineras y del sistema de riego. La intervención llega después de que las plantas hayan pasado todo el verano marchitas, tal como anticipó Levante-EMV a mediados de junio.

La licitación y adjudicación del suministro de geranios, sustratos, material de riego y macetas quedó firmada el pasado 20 de mayo y, según explicó la concejala Mónica Gil, de Vox, el pasado mes de julio, siguiendo los criterios técnicos, se decidió “posponer la plantación hasta después del verano en un ejercicio de responsabilidad y de buena gestión de los recursos públicos, ya que las elevadas temperaturas propias de la época estival comprometen la supervivencia de las flores recién plantadas”.

Renovación del Puente de las Flores / J.M.López

La actual plantación fue instalada en el otoño de 2022 y, tras casi cuatro años de servicio, tanto las plantas como el sustrato habían agotado sus condiciones óptimas de cultivo. Durante la pasada primavera se realizó una poda de mantenimiento, eliminando las inflorescencias secas tras el máximo periodo de floración y reduciendo el volumen de las plantas más vigorosas para equilibrar la masa foliar con el desarrollo del sistema radicular.

Pese a estas labores de conservación, las altas temperaturas registradas durante los primeros compases del verano provocaron el colapso de entre un 3 y un 5 % de los ejemplares. "Las plantas tienen su ciclo vital y los técnicos han determinado que la mejor decisión es esperar a septiembre para garantizar el éxito de la plantación", incidió la edil.

Renovación del Puente de las Flores / J.M.López

La actuación comenzó este martes 2 de septiembre con la renovación completa de las infraestructuras de cultivo y culminará entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, coincidiendo con unas condiciones climáticas mucho más favorables para el enraizamiento y desarrollo de los nuevos geranios. “Gobernar también significa saber cuándo actuar”, dice Gil. “En Parques y Jardines apostamos por decisiones basadas en criterios técnicos, sentido común y eficiencia".

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La previsión del ayuntamiento es que el Puente de las Flores recupere su imagen característica durante el otoño, cuando las nuevas plantaciones alcancen un desarrollo adecuado y puedan ofrecer las mejores condiciones ornamentales.