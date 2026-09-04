"No queremos volver a ver arder la Devesa": los vecinos llevan su hartazgo a la Plaza de la Virgen

Los vecinos de la Devesa han llevado este viernes su hartazgo hasta la Plaza de la Virgen de València para reclamar una mayor protección del parque natural de l’Albufera y exigir a las administraciones medidas más eficaces para evitar que los incendios vuelvan a arrasar este enclave, tal como ocurrió el pasado jueves con el fuego que calcinó 37 hectáreas o con la sucesión de incendios presuntamente provocados de hace dos y tres años.

La concentración, convocada por ciudadanos a título particular, ha reunido a vecinos de la Devesa y a personas procedentes de otros distritos de València. Unidos por el pulmón verde de València, los asistentes han exigido más prevención, vigilancia, coordinación y medios para proteger el entorno natural. Vemos año tras año cómo se quema la Devesa y estamos cansados”, ha resumido uno de los participantes.

Sobre la oleada de once incendios de 2022 y 2023, que el Seprona atribuyó a un abogado residente en la zona pero a quien la Audiencia Provincial solo pudo imputar un único conato –con una condena de 9 meses de cárcel–, los vecinos de la Devesa han lamentado que entonces los medios necesarios tardaron en aparecer, especialmente en los incendios más severos, y, sobre todo, han señalado que las medidas aplicadas después han resultado insuficientes, a la vista de lo acontecido la semana pasada.

“No somos técnicos, no nos corresponde a nosotros decir qué tienen que hacer los bomberos, pero sí nos preocupa y nos corresponde decir que lo que se hizo entonces fue insuficiente”, ha afirmado uno de los asistentes a la concentración en la Plaza de la Virgen.

Así, durante la concentración, los manifestantes han puesto el foco en la necesidad de dotar al parque natural de recursos suficientes para afrontar los incendios y mejorar su prevención. “València es una gran ciudad, la tercera de España, con muchos medios, pero estos medios no se están aportando al parque natural”.

La protesta ha querido alejarse de cualquier adscripción política. La convocatoria se presentó expresamente como una iniciativa ciudadana, sin siglas ni logotipos, con el objetivo de reunir a personas de distintas sensibilidades alrededor de la defensa de la Devesa.

En su comunicado, los convocantes han reivindicado el valor ecológico del enclave, integrado en el parque natural de l’Albufera, y han recordado que la Devesa constituye un ecosistema formado por diferentes ambientes, entre ellos el bosque mediterráneo, el matorral, las dunas y las malladas, además de actuar como un espacio de transición entre el Mediterráneo y la laguna.

“L'Albufera está reconocida como Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, forma parte de la Red Natura 2000 y constituye un territorio excepcional por su biodiversidad, sus hábitats, sus endemismos y la presencia de especies amenazadas. La importancia de l’Albufera para la avifauna trasciende ampliamente nuestras fronteras: más de 250 especies de aves utilizan este ecosistema y decenas de miles de aves acuáticas encuentran aquí refugio, alimento, descanso o lugar para reproducirse. Y la Devesa es una pieza esencial de ese extraordinario sistema natural. No es solo un bosque de pinos”, recuerdan.

Pero la preocupación de los vecinos no se limita al valor medioambiental del territorio. La Devesa, explican, forma también parte de la memoria de varias generaciones de valencianos. “Por eso duele verla arder. Y por eso resulta difícil aceptar que los incendios se repitan y que, una vez más, tengamos que contemplar con impotencia sus consecuencias”, recoge la convocatoria.

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Los manifestantes han reclamado así transparencia sobre la gestión y la prevención de los incendios y han pedido que se escuche a científicos, profesionales, técnicos residentes que conocen el territorio de primera mano. “No queremos convertir esta concentración en un enfrentamiento político”, han defendido los convocantes, insistiendo en reclamar una protección mayor: “A todos los partidos se les llena la boca al hablar de la joya natural de València pero luego no hacen lo suficiente para protegerla. No queremos volver a ver arder la Devesa”.