'Farmear aura' en la plaza del Ayuntamiento: el fenómeno viral toma el centro de València

Las "batallas de aura" han vuelto a tomar las calles de València. Un grupo de jóvenes y adolescentes de entre 14 y 18 años ha convertido este sábado la plaza del Ayuntamiento en un improvisado escenario de carisma, congregando a entre 150 y 200 personas alrededor de las 19:00 horas del sábado.

El fenómeno, impulsado con fuerza en TikTok, consiste en duelos dialécticos y de gestos donde los participantes compiten por "farmear aura" —un término de la cultura digital que alude a proyectar una presencia magnética o especial—. La cita ha atraído la atención tanto de vecinos como de turistas que paseaban por la céntrica zona, sorprendidos por la inusual estampa.

De Darth Vader a las camisetas de fútbol

Varios participantes han acudido con sus mejores outfits para la ocasión, destacando la presencia de un joven disfrazado de Darth Vader y otros vistiendo camisetas de fútbol.

Esta no es la primera vez que este tipo de convocatorias virales aterrizan en puntos neurálgicos de València. Cabe recordar que el pasado agosto tuvo lugar un encuentro similar en Nuevo Centro. En aquella ocasión, los vigilantes de seguridad tuvieron que desalojar a los participantes antes de que comenzara el duelo, aunque la medida no desanimó a los jóvenes, que terminaron trasladando el evento a los Jardines del Turia.

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