Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes

El eje Giorgeta-Pérez Galdós que vehicula buena parte del tráfico del oeste de la ciudad de València abrirá entre el lunes 7 y el martes 8 de septiembre sus cuatro carriles, a punto para la vuelta al cole del próximo miércoles. Es una apertura provisional, faltan muchos elementos ornamentales por finiquitar, quedan aceras todavía abiertas y alcorques vacíos, pero el ayuntamiento ha querido comenzar el curso escolar destaponando una de las vías que más tráfico absorben en el Cap i Casal.

En concreto, el eje reabrirá temporalmente con la siguiente disposición: dos carriles en ambas direcciones en toda la avenida de Giorgeta. Dos carriles en ambas direcciones desde los primeros números de Pérez Galdós hasta el inicio del túnel. En el tramo del túnel, un carril en ambas direcciones. Y dos carriles en ambas direcciones desde el final del túnel hasta el final de Pérez. Será una apertura provisional, porque todavía falta pavimentar con la capa fonoabsorbente que el ayuntamiento está implantando en las grandes avenidas de la ciudad.

Las obras arrancaron por fases a finales de junio de 2025 con un plazo «récord» de 14 meses, según la estimación inicial, pero los trabajos han llevado más tiempo del esperado y se prolongarán hasta finales de 2026, si no principios de 2027. Una demora que no sorprende considerando que el consistorio había definido la intervención como «la mayor obra urbana que se realiza en más de dos décadas en la ciudad».

Algunas vallas siguen esperando a la reapertura de este lunes para la vuelta al cole / Germán Caballero

La intervención, que cuenta con un presupuesto de casi 24 millones de euros (23,9 M€), afecta a una superficie de unos 100.000 metros cuadrados, más de 2 kilómetros longitudinales. Con la intervención se habilitarán tres zonas con parques infantiles y más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes con 60 especies distintas. Asimismo, se eliminará carril bici actual por uno segregado de 2,4 kilómetros y se instalarán 15 paradas de autobuses. Uno de los elementos más destacables es la ampliación de las aceras, para hacerlas más accesibles, con anchuras de entre 4 y 7 metros.

Como era previsible, las obras han generado importantes molestias a varios niveles. Los vecinos han tenido que convivir con el ruido de los martillos hidráulicos y el polvo en suspensión, y han denunciado que se ha arrancado algún árbol con cierto arraigo sin previo aviso ni aparente justificación. Quienes acostumbran a circular por esta gran arteria para ir a trabajar han visto alterada su ruta con importantes atascos en puntos como la zona de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, permanentemente colapsada.

Rutas alternativas

El tramo de Pérez Galdós entre Ángel Guimerá y el Paseo de la Petxina congregó en mayo de 2024 un total de 53.386 vehículos, mientras que este mismo tramo reunió en mayo de este año 18.605 vehículos. Es decir, la avenida ha desviado al mes más de 34.000 coches, especialmente hacia vías como Tres Cruces entre Avenida del Cid y Tres Forques -con un aumento interanual de 6.614 vehículos-, Fernando el Católico entre Ángel Guimerá y Petxina con un incremento de casi 10.000 coches, y el Puente del Nou d’Octubre con 6.666 vehículos de más.

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Una vez abierta al tráfico y más allá de los colapsos lógicos de los primeros días, faltará ver qué forma van tomando las aceras y los espacios ganados para la ciudadanía, cómo se adecúan los autobuses a las nuevas marquesinas y cuándo abre completo el carril bici segregado. Es seguro que el proyecto nace con críticas por haber prescindido de la eliminación del túnel, una reivindicación histórica de los vecinos de las fincas aledañas.