La piqueta acaba con los últimos vestigios de los Cines Martí

Los cines Martí ya son historia de la ciudad. Lo eran desde hacía dos décadas, cuando echó el cierre en el año 2005. Pero lo que ha desaparecido ya de forma definitiva es el inmueble. La emblemática entrada, con la amplia marquesina y la escalera única que llevaba hacia las taquillas y las salas. Todo aquello que transitaron generaciones de valencianos queda ya olvidado después que la obra de reconversión en una promoción inmobiliaria haya avanzado en las labores de demolición. Si amparados en el anonimato cayeron ya las salas, pantallas y habitaciones de proyecciones, ahora ya está a la vista que no queda nada más. Apenas se mantienen unas pocas estructuras, incluyendo alguna de sus emblemáticas columnas redondas, mientras que la fachada de las taquillas está a punto de ser desmoronada completamente.

Alzado en los terrenos de un antiguo garaje, y en una zona muy característica de la avenida Reino de València, lo que en su momento fue una vía de tren a primeros de Siglo XX se transformó en una gran avenida ajardinada, a cuyo abrigo fueron construyéndose no solo viviendas, sino espacios muy reconocidos en la ciudad: la Escuela de Artesanos, la Iglesia de San Bartolomé, el monumento al Maestro Serrano, la Cafetería Goya, Los Madriles, Maipi, el colegio Blasco Ibáñez... y los Cines Martí. También ABC Martí. Un nombre de referencia en los tiempos en los que el cine era una de las contadas ofertas de ocio y el apellido se hizo conocido y reconocido, lo mismo que todos aquellos que, con el paso del tiempo, han ido siendo borrados del mapa de la ciudad, que no del recuerdo. Llegaría a ser sede de la Mostra Cinema del Mediterrani, pero no soportó las nuevas modas y modos y, tras diferentes cambios de titularidad, acabó por echar el cierre. Sus últimos propietarios, la familia Pechuán, lo han transformado en una promoción inmobiliaria a través de la mercantil Fapemar SA. Algunos curiosos, atraidos por la nueva dimensión de la obra -que ha ampliado su perímetro de seguridad- miraban curiosos el derribo final.

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23 viviendas y garajes

El hecho de que sean tan solo 23 viviendas, repartidas en seis plantas, por lo que habrá de diferentes tamaños, todas ellas con balcones con vistas a la avenida. El hecho de ser obra nueva y en un barrio, Gran Vía, de precios altos, ya hace prever que serán edificios de bastante nivel y su precio se calcula que estará por los tres cuartos de millón de euros. La promoción incluye también plaza de aparcamiento y trasteros a dos plantas -el barrio no está nada sobrado de aparcamiento público, con poco espacio en las aceras y tan solo el colindante parking de Maestro Gozalbo-Burriana, por lo que los nuevos residentes precisan de plaza asegurada-. En el bajo habrá un local comercial junto con el zaguán y a entrada al aparcamiento. Las obras llevan ya un año en marcha, después que el Ayuntamiento concediera la licencia en el verano de 2025.