El tupper para 'sopar a la fresca' como muestra de resistencia

La versión con comida de por medio de tomar el fresco en la puerta de casa como excusa para montar una tertulia con los vecinos, ha alcanzado unas cotas de seriedad que ya admite pocas bromas. Los practicantes del 'sopar a la fresca', esa costumbre tan arraigada en la zona de los Poblats Marítims de València, se han plantado ante lo que parecía una 'amenaza' pero que finalmente resultó ser, según explicó el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Malva-rosa, José Miralles, una propuesta para que se "habiliten un espacio específico para pícnics y cenas".

El caso es que hubo preocupación al respecto, porque ¿qué iba a pasar con los cientos de personas que cada noche de verano se juntan para cenar en el paseo marítimo con sus mesas de plegables y fiambreras? También es cierto que la presión turística que están sufriendo los barrios de la franja litoral de la ciudad ha contribuido a levantar suspicacias entre los vecinos. "En un momento en el que nuestros barrios se llenan de obras para convertir bajos y edificios en alojamientos turísticos, reivindicamos una cosa tan sencilla como importante: ser y estar en nuestra ciudad", rezaba la convocatoria lanzada por las asociaciones vecinales de la Malva-rosa, el Cabanyal, Natzaret, Grau-Port y L’Illa Perduda para el multitudinario 'sopar la fresca' que se ha celebrado este sábado en el paseo.

El 'sopar a la fresca' es en realidad mucho más que una cena. Es socializar con la familia y amigos, es un plan diferente para las calurosas noches de verano, un sitio donde ver y dejarse ver y sobre todo, una tradición que hace 'comboi'. Así que, como de aficionados a los saraos los valencianos tenemos mucho, no cabía un alfiler a la orilla de la playa.

Los políticos también cenan

Como ya hemos entrado extraoficialmente en campaña electoral, a la propuesta vecinal se han querido sumar los representantes políticos de PSPV y Compromís, entre ellas la alcaldables Pilar Bernabé y Mónica Oltra acompañadas en la mesa por los concejales de sus partidos. Por parte de la coalición valencianista anunciaron su presencia Gloria Tello, Eva Coscollà, Giuseppe Grezzi y Ferran Puchades. Los ediles socialistas que se apuntaron a la fiambrera fueron Maite Ibáñez, Elisa Valía y Borja Santamaría.

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Además, el PSPV ha dado una vuelta de tuerca en la defensa del 'Sopar a la fresca' y anunció que defenderá en la próxima Junta de Distrito del Marítim que el Ayuntamiento que se “blinde el ‘sopar a la fresca’ frente al intento de privatización del paseo”, la pregunta es ¿cómo podría hacerse? Los socialistas no concretan cuál es el plan más allá de una declaración de intenciones. Así que tal vez planteando su inclusión en la lista de Bienes inmateriales de relevancia local o, como ya se hizo en el pueblo de Algar en Cádiz, iniciar el camino para que la Unesco proteja salir a tomar el fresco. Así que, quizás la organización debería ir preparando ya el tupper para bajarse al paseo.