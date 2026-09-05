València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia

El Ayuntamiento de València ha archivado un procedimiento administrativo sancionador, por una multa de hasta 20.000 euros, sobre alojamientos que se habían registrado como Viviendas de Uso Turístico (VUT) pero han demostrado ser bloques completos de apartamentos turísticos. Según defiende el ayuntamiento, la potestad sancionadora en caso de infracción contemplada en el convenio entre ayuntamiento y Generalitat se circunscribe únicamente a las citadas VUTs y dejaría fuera los bloques completos, incluso cuando estos carezcan de título habilitante.

Este expediente municipal, al que ha tenido acceso Levante-EMV, recoge los casos de dos alojamientos situados en la calle Portal de la Valldigna, en pleno centro de València. Los hechos que motivan la incoación son: no reunir los requisitos esenciales establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad (carencia de título habilitante y de informe de compatibilidad urbanística o documento equivalente).

El 16 de septiembre de 2025, la Policía Local acreditó la actividad de estas dos viviendas de uso turístico, con varias pernoctaciones y reservas en Booking. Además, consultado el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana se constató que estas sí constaban registradas como VUT con fecha de 9 de noviembre de 2010 y 25 de mayo de 2026, las dos a nombre de la misma persona. “Según resulta de lo expuesto, así como de la consulta de los archivos y registros de este ayuntamiento, no existe, respecto de dicha vivienda título habilitante concedido para vivienda de uso turístico, ni cambio de uso a terciario”, se recoge en el expediente. Los hechos fueron tipificados en la providencia de incoación como constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 92.4 de la Ley de la Generalitat Valenciana 15/2018, y se acordó imponer una multa de 20.000 euros.

El 30 de marzo de 2026, la empresa alegó que la actividad correspondía a un bloque de apartamentos turísticos, cuya potestad sancionadora no corresponde al Ayuntamiento. Por ello, el 7 de abril se solicitó informe a la Conselleria para determinar la naturaleza de la actividad. Asimismo, según figura en el expediente, al revisar el documento de 2023 se constató además que ya se había dejado constancia de la inexistencia de instrumento de intervención ambiental para los apartamentos de Portal de la Valldigna, 8 y 10, y también se explica que la anterior empresa propietaria, a través del mismo representante legal, había defendido que los alojamientos eran VUT.

Así, a fin de dirimir si el alojamiento sancionado eran viviendas de uso turístico o bloques completos de apartamentos, el consistorio encargó un informe a la Policía Local y acreditó que efectivamente los dos edificios estaban destinados íntegramente al uso turístico y comunicados entre sí con zonas comunes y una pequeña recepción, validando de este modo la alegación de la empresa sancionada.

De este modo, según los fundamentos de derecho, la competencia sancionadora recaería efectivamente sobre la Generalitat al tratarse de un bloque completo, aunque inicialmente fueran inscritas como VUT en el registro de la Generalitat. Con todo, el consistorio deriva una copia completa del expediente a la Conselleria de Turismo para que ejerza la potestad sancionadora que legalmente le corresponde; deriva el expediente a su Servicio de Actividades y al de Licencias Urbanísticas para que realice las comprobaciones oportunas –habida cuenta de la falta de títulos acreditada–; y recuerda que el registro en la Conselleria no exime de cumplir la normativa municipal y el uso turístico obliga a obtener una licencia de cambio de uso de residencial a terciario antes de operar legalmente.

Al respecto, el concejal Ferran Puchades, de Compromís, ha señalado que el archivo de la imposición de sanción “pone de manifiesto la incapacidad, o la falta de voluntad, de los gobiernos del PP para parar la avalancha de nuevos alojamientos turísticos que está saturando València y que está poniendo en peligro la convivencia de los barrios, haciendo crecer en cambio una oleada especulativa que está reventando los precios de la vivienda”.

“Frente a las grandes declaraciones de la alcaldesa Catalá y los constantes anuncios de planes de choque, moratorias y nuevas normas urbanísticas, siempre deja una rendija por la que se cuelan fondos de inversión y movimientos especulativos. Con el debate de la moratoria de 2024 y las nuevas normas urbanísticas del PGOU, Catalá excluyó de la regulación para los apartamentos otro tipo de alojamientos, como bloques completos, aparthoteles y hoteles, como si no tuvieron los mismos efectos perversos sobre el comercio local y los precios de la vivienda que tienen los apartamentos individuales”, señala el valencianista.

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“Querían hacernos creer que sus clientes tienen efectos neutros frente a los efectos negativos de los clientes de apartamentos. La realidad es que ni Mazón y su primera consellera de Turismo, Nuria Montes, autora de la normativa autonómica sobre los alojamientos turísticos, ni la alcaldesa Catalá, han tenido nunca voluntad de poner coto a esta invasión de fondo de inversión y turistificación galopante”, cierra el valencianista.