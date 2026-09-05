Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad

La que fuese la conocida como Fábrica Aracil, dedicada al sector del textil, fue uno de los últimos núcleos fabriles de la ciudad que se mantuvo en activo hasta principios de los años dos mil en el barrio del Camí Fondo del Grau de València. Tras dos décadas de abandono, en 2022 la factoría fue pasto de la maquinaria de demolición y dio paso a un solar ubicado en la manzana enmarcada entre las calles Asturias, Río Escalona y Joan Baptiste Muñoz.

El suelo de más de 5.000 metros cuadrados de superficie, que había sido recalificado de industrial a residencial, se convirtió en un goloso espacio listo para acoger nuevas viviendas.

Tres años después del derribo, comenzó el levantamiento de un nuevo edificio que albergará hasta 90 viviendas "de autor", tal como las describe la promotora de estos inmuebles de lujo. "Hace un par de años nos acercamos a interesarnos por uno de los áticos de 80 metros cuadrados y el precio estaba alrededor de 700.000 euros", explica una vecina de la zona.

La nueva promoción del barrio de Panya-roja entregará las llaves a finales de este año / Francisco Calabuig

Ubicado a poco más de 200 metros de la avenida de Francia, este lujoso bloque de pisos, que basa su diseño "en los elementos de la naturaleza", no desentona con los opulentos residenciales de la 'nueva' zona de València que se levantan bordeando el Jardín del Turia; sin embargo, sí suponen un llamativo contraste con las fachadas aledañas, mucho más humildes.

Al primer golpe de vista las diferencias llaman poderosamente la atención. Si uno encara el lateral del nuevo y flamante edificio desde la calle Río Escalona, es plenamente consciente del salto arquitectónico y de estilo que separa las tendencias actuales, en las que las tonalidades en blanco y negro son las predominantes y la piscina comunitaria es el centro de la comunidad, con las propias del desarrollismo urbano de los años 60 donde la practicidad y los toldos verdes eran los reyes y no tanto una estética cuidada.

Crecimiento desbocado de la ciudad

El auge económico de la década de los 60 y los desplazamientos de la población desde los pueblos hasta las grandes ciudades trajeron de la mano un boom inmobiliario para proporcionar techo a los nuevos vecinos. En València, además, se acababa de vivir la trágica riada del 57 que hizo imperante la reubicación de todas aquellas familias que se habían quedado sin casa por los estragos del agua. Así que las circunstancias eran las propicias para que los característicos bloques de viviendas de la época inundaran las zonas de la ciudad que aún estaban por conquistar.

Este fenómeno es fácilmente visible en cualquier barrio de València. Viviendas de lujo que poco a poco van ganando terreno entre edificaciones mucho más humildes, por eso el contraste es demoledor. Sobre todo si se produce en una de las demarcaciones con más relumbrón de la actualidad como son los alrededores de la avenida de Baleares.

Ventanas de tamaño estándar conviven sin solución de continuidad con amplios miradores, balcones que dan para una mesa y un par de sillas con amplias terrazas, marañas de cables con la pulcritud de las paredes que esconden las vías de suministro y los deslunados con el 'piscinocentrismo'.

Época tardo franquista pared con pared con siglo XXI / Francisco Calabuig

Promociones de lujo

El bloque de edificios que lleva revolucionado al barrio es de una promoción de lujo que tiene previsto entregar las llaves a finales de este año. Según informan a través de sus redes sociales, quedan un par de viviendas disponibles y los operarios trabajan sin descanso para finiquitar este residencial "inspirado por los espacios naturales", explican en la web.

Este residencial cuenta con viviendas de 1 a 3 dormitorios y 1 o 2 baños con amplias terrazas que prometen "vistas panorámicas", así como parking de dos niveles y plazas para bicicletas y trasteros, jardines infantiles, piscina, club social y conserjería.

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Las nuevas formas de vida se ven las caras, o las espaldas en este caso, con los usos y costumbres que heredamos de nuestros abuelos: un cuarto de baño para toda la familia (tener un segundo baño completo era de 'ricos'), la salita separada del comedor que solo se usaba en las ocasiones en Navidad o cuando venían visitas. Y como sucede en el edificio siamés del de Río Escalona número 23 -construido en el año 1960- que te reciba la placa del Instituto Nacional de la Vivienda con su yugo y sus flechas cuando ahora quien te recibe es el conserje.