El Valencia-Barça obliga a cortar varias calles en Mestalla: cambios de tráfico y cómo llegar al estadio

El partido que enfrentará este domingo al Valencia CF y al FC Barcelona en Mestalla provocará importantes afecciones a la movilidad en el entorno del estadio. El encuentro está previsto a las 16:15 horas y ha obligado a preparar un dispositivo especial de tráfico para facilitar el acceso y la posterior salida de los miles de aficionados.

El Ayuntamiento de València ha preparado un amplio dispositivo con varias calles que permanecerán cerradas antes del comienzo del partido, mientras que otras vías podrán registrar cortes intermitentes durante la salida de la afición despuñes del encuentro. Las restricciones se concentran principalmente alrededor de Mestalla.

Calles cortadas por el Valencia - Barça

Los cortes previos al encuentro se concentran en el entorno más próximo al estadio. Entre las vías afectadas se encuentran:

Avenida de Suecia , junto al estadio.

, junto al estadio. Calle Rodríguez Fornos , en el tramo próximo a la avenida de Suecia.

, en el tramo próximo a la avenida de Suecia. Calle Micer Mascó , en el entorno de Mestalla.

, en el entorno de Mestalla. Calle Amadeo de Saboya, en las inmediaciones del campo.

Cortes intermitentes a la salida

El dispositivo también contempla restricciones una vez finalice el Valencia-Barça. En la avenida de Aragón se producirán cortes intermitentes durante la salida de la afición.

El objetivo es facilitar la evacuación de los aficionados y evitar que la concentración de peatones genere problemas de seguridad en las inmediaciones del estadio. Por este motivo, los conductores deberán extremar la precaución y evitar, en la medida de lo posible, desplazarse por el entorno de Mestalla durante la finalización del encuentro.

¿Cómo llegar a Mestalla para ver el Valencia - Barça?

Ante el dispositivo previsto, las autoridades recomiendan usar el trsnporte público siempre que sea posible para evitar conglomeraciones. En cuanto a las líneas de EMT que paran cerca de Mestalla se encuentran: la 10, 12, 30, 31, 71, 81, 93, 98, C2 y C3.

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En cuanto al Metro, las estaciones más cercanas son las de Aragó, Facultats y Albereda como puntos de referencia para acceder a la zona de Mestalla. La proximidad de estas estaciones permite a los aficionados desplazarse hasta el estadio sin necesidad de acceder en coche al área afectada por los cortes.