Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València

Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de València por el Partido Socialista. Lo ha hecho en la sede del partido, el último día de plazo para formalizar este trámite. Y no tendrá rival. No hay más candidatos y, por tanto, no habrá primarias. Eso significa que tendrá las manos libres para hacer y deshacer tanto en las listas como en el reparto de asesorías tanto si es alcaldesa como si lidera al PSPV en la oposición.

La imagen de los acompañantes en el día de hoy ha de tenerse, por tanto, muy en cuenta. Era una foto en la que había que salir. Y aunque el grupo era discreto, como corresponde a un momento de oficialidad como éste, los nombres son importantes.

De forma genérica puede decirse que ha estado todo el grupo municipal, a excepción de Nuria Llópis, por su avanzado estado de gestación, y Dolors López, que aún está convaleciente del accidente que tuvo en el último pleno. A un lado de Pilar Bernabé ha estado Borja Sanjuán, actual portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València tras la marcha de Sandra Gómez a Bruselas. Él podría haber lanzado esta candidatura a la alcaldía, pero el posicionamiento político de Pilar Bernabé como delgada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la popularidad que alcanzó durante la gestión de la dana, la catapultaron a ese primer plano del que ya no se ha bajado, primero alcanzando la secretaría general del partido en València y luego lanzado su candidatura oficial. Esa especie de "sorpaso" personal ha generado no pocas tensiones dentro del partido, aunque en el día de hoy se ha querido primar la imagen de unidad por encima de posibles discrepancias.

Personas de confianza

Al otro lado de la candidata, Rosa Domínguez, actual jefa de prensa del grupo municipal y muy bien posicionada orgánicamente tras ser nombrada por la propia Bernabé vicesecretaria del partido en el Cap i Casal. Puede decirse que es una de las personas de confianza de la actual delegada del Gobierno.

El resto del grupo municipal estaba representado por los y las concejales Maite Ibáñez, Elisa Valía, Javier Mateo y Borja Santamaría, o la asesora Lorena Ramírez, secretaria de la agrupación València Nord.

Por parte de la Delegación del Gobierno, los acompañantes a Pilar Bernabé han sido Alejandro García, responsable de comunicación con un perfil político muy importante ligado al mundo de las Fallas; y Vicente Inglada, asesor en la delegación del Gobierno y persona muy vinculada al Ayuntamiento de València, donde ha desarrollado buena parte de su carrera política.

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Finalmente, aunque no por ello menos importante, hay que citar a Alicia Andújar, diputada en las Corts por el Partido Socialista que últimamente aparece en todos los actos organizados por Pilar Bernabé. Como miembro de la ejecutiva de Valencia ciudad, pasa por ser una de las personas de confianza de la candidata y podría ser una de las personas que la acompañen en esta nueva andadura.