Pérez Galdós empieza a reabrir sus cuatro carriles al tráfico

La avenida Giorgeta y la calle Pérez Galdós empiezan a reabrir al tráfico sus dos carriles por sentido en la práctica totalidad del recorrido. De momento ya se han abiertos ambos sentidos entre Petxina y Cartagena-Literat Gabriel Miró. Tal como había avanzado Levante-EMV, el ayuntamiento prevé recuperar la circulación habitual entre la tarde de hoy lunes y la mañana del martes 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole. La reapertura se produce mientras las obras de reurbanización de este importante eje encaran su fase final, centrada en finalizar las aceras pendientes y en rematar detalles como el arbolado.

En total se han invertido cerca de 24 millones de euros para transformar completamente los 2,2 kilómetros de este eje entre el Paseo de la Petxina y la calle San Vicente Mártir, cuyos vecinos dispondrán de mayor espacio peatonal, con aceras de hasta siete metros, y menores emisiones de CO2 y ruido tras la colocación de 54.000 m² de asfalto fonoabsorbente

El nuevo esquema de circulación previsto es el siguiente:

• Dos carriles por sentido en toda la avenida Giorgeta.

• Dos carriles por sentido desde el inicio de Pérez Galdós hasta la entrada del paso inferior.

• Un carril por sentido en el tramo del paso inferior.

• Dos carriles por sentido desde la salida del paso inferior hasta el final de Pérez Galdós.

En el entorno del paso inferior, la disponibilidad de algún carril podrá variar puntualmente en función de los trabajos, y su acondicionamiento obligará a cortes nocturnos de algunas horas durante las próximas semanas. La reapertura al tráfico marca la transición hacia el tramo final de la obra. Los trabajos se concentran ahora en la ejecución de las aceras pendientes y, una vez completadas, la colocación del asfalto fonoabsorbente —que reduce el ruido del tráfico y las emisiones— será la última fase de la actuación en la calzada.

"Reabrir al tráfico es un paso muy importante, pero la obra continúa: ahora nos centramos en rematar las aceras y dejamos para el final la capa de asfalto fonoabsorbente. Queremos agradecer a vecinos y comerciantes su paciencia, porque el resultado va a merecer la pena", señala el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

Ejecutado por la UTE formada por Pavasal y Grupo Bertolín, el proyecto supone una transformación integral de la avenida en beneficio de los vecinos de La Petxina, Arrancapins, Nou Moles, Patraix, Jesús y La Raïosa. Entre las principales mejoras para la ciudadanía, las aceras pasan a tener entre 3 y 7 metros de anchura, frente a los menos de 1,40 metros anteriores, y se incorporan más de 6.800 m² de nuevas zonas verdes con 60 especies vegetales y tres áreas de juego infantil que suman 810 m².

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La actuación contempla, además, 640 árboles y la conservación de cerca del 90 % de las palmeras de la mediana, un nuevo carril bici segregado y bidireccional de 2,4 kilómetros, y 15 nuevas paradas de autobús junto a 26 pasos de peatones. Se completa con la renovación integral del alumbrado público —con 265 luminarias—, la red de semáforos y el alcantarillado, así como con 54.000 m² de asfalto fonoabsorbente que reduce el ruido y las emisiones de CO₂.