Compromís podría llevar a los tribunales el acuerdo económico de la Generalitat y el Ayuntamiento de València para la EMT

El Consejo de Administración de la EMT de València ha aprobado este lunes el acuerdo alcanzado con la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), dependiente de la Generalitat Valenciana, que pone fin a la vía judicial abierta entre las dos administraciones y que clarifica la aportación de cada una de ellas al pago de las bonificaciones de la tarjeta SUMA, en la que está integrada la EMT. En concreto, el acuerdo establece que de los 40 millones que debían pagar la Generalitat y el ayuntamiento entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, la administración autonómica se hará cargo de un tercio y la local de las dos terceras partes. Es decir, 13 y 26 millones respectivamente. Esto ha provocado la indignación de la oposición, que habla de sometimiento de la alcaldesa María José Catalá a la administración autonómica, de su mismo partido. Compromís, de hecho, ya ha anunciado que estudiará acciones judiciales contra el consistorio por no contar con los informes favorables de los servicios municipales.

La tarjeta SUMA es el título de transporte integrado del Área Metropolitana de Valencia. Sirve para viajar en Metrovalencia, EMT, MetroBus y Renfe Cercanías con un mismo soporte. Gracias al acuerdo se seguirán beneficiando de la subvención el 62 % de los usuarios de la EMT que usan la tarjeta SUMA: 74,3 millones se registraron en el año 2025.

El acuerdo alcanzado

El acuerdo establece que, de los 40 millones de euros que debían ser sufragados por las administraciones, la Generalitat asumirá un tercio del importe, mientras que los dos tercios restantes corresponderán al Ayuntamiento de València, teniendo en cuenta que los dos tercios asumidos por el consistorio incluyen las ayudas percibidas por el Ayuntamiento procedentes del Gobierno y que han de ser destinadas a la Generalitat conforme al criterio ministerial fijado en la convocatoria de ayudas correspondiente al segundo semestre de 2025 y la convocatoria de ayudas de 2026.

Asimismo, el acuerdo adoptado por las dos administraciones contempla la actualización del convenio entre la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), dependiente de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Ayuntamiento de València.

El convenio al que afectaban estas ayudas es el que establece el procedimiento para transferir al ente municipal las cantidades correspondientes a los viajes realizados en los autobuses de la EMT por los usuarios de la tarjeta SUMA. El ministerio ha cambiado la interpretación de quién es el beneficiario de las ayudas con ocasión de la convocatoria de ayudas del segundo semestre de 2025 en adelante. De acuerdo con este nuevo criterio el beneficiario de las ayudas ya no es la ATMV, sino el propio Ayuntamiento respecto de las validaciones de los títulos SUMA en el servicio que presta EMT. Es por ello que los dos tercios de la cantidad controvertida de 40 millones a que hará frente el Ayuntamiento ya incluye las ayudas percibidas.

El acuerdo alcanzado también permite clarificar los pagos de ATMV a EMT durante 2026 y la gestión de las ayudas vinculadas a las bonificaciones del precio de los títulos que en 2026 son del 40% del precio ordinario. En este caso la ATMV hará frente al coste que supone la bonificación del precio del título SUMA en un 20% que voluntariamente acordó la Generalitat, mientras que la ayuda del MITMA otorgada al Ayuntamiento correspondiente al 20% de descuento acordado por el Ministerio será abonada por el Ayuntamiento a ATMV. Por su parte, la EMT percibirá el importe del 100% del precio del título previo a los descuentos por cada validación.

Impugnación de Compromís

Por su parte, el concejal de Compromís por València, Giuseppe Grezzi, ha avanzado que estudiará acciones judiciales por esta decisión del Consejo de Administración de la EMT de aprobar sin ningún informe ni de Intervención ni de Tesorería, el acuerdo tarifario ATMV-EMT que puede hacer perder a la entidad municipal de transporte hasta 33 millones de euros "sin ninguna justificación económica".

“No consentiremos que se aprueban unos acuerdos que obligan el vecindario de València a asumir el pago de una deuda que no ha generado”, ha manifestado Grezzi, quien advierte al presidente de la EMT, Jesús Carbonell, y a la mayoría que forman PP y Vox, “que si se empeñan en aprobar este acuerdo sobre la deuda de la Generalitat a la EMT sin ningún informe económico, ni ninguna valoración del impacto sobre las cuentas de la empresa pública de transporte y sobre las cuentas municipales, puede suponer fraude de ley y, por tanto, se tomarán las acciones legales necesarias para preservar la legalidad y la viabilidad de la EMT”

Un agujero que ya llega a los 33 millones

El concejal de Compromís ha recordado que el conflicto que ahora se quiere cerrar con este acuerdo no nace de una deuda de la EMT, sino todo lo contrario: fue la propia empresa municipal quien llevó a los tribunales a la Autoridad de Transporte Metropolitano de València porque no le transfería los ingresos que le correspondían por el uso de la tarjeta SUMA.

La EMT reclamaba desde hacía meses que la ATMV le abonara su parte de los ingresos generados por el sistema tarifario integrado, una deuda que al cierre de 2024 ya rondaba los 20,5 millones de euros y que, ante la falta de respuesta del organismo autonómico, se disparó hasta los 40 millones en julio de 2025, obligando la EMT a solicitar pólizas de crédito por ese mismo importe sólo para poder pagar las nóminas y el gasóleo de los autobuses. Con la deuda ya prácticamente en los 49 millones, la EMT acabó presentando en diciembre de 2025 un recurso contencioso-administrativo formal contra el ATMV.

Esa demanda, nacida para exigir a la Generalitat que pagara lo que debía, es la que ahora se da por resuelta con el acuerdo que Carbonell quiere llevar a votación este lunes. Y lo hace de una manera que Compromís considera inaceptable. “El concejal del PP ha permitido que sea el Ayuntamiento de València quien tenga que reintegrarle a la ATMV dos tercios de esa cantidad —26.070.079 euros—, mientras la Generalitat, que es quien ha originado la deuda, sólo asume un tercio”, ha denunciado Grezzi, quién recuerda que si se aplica el mismo criterio al tramo todavía pendiente de reparto de 2026, la factura que tendrá que asumir el consistorio asciende hasta los 33,6 millones de euros.

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“¿Cómo es posible que una demanda que nace para defender las cuentas de la EMT, acabe convirtiéndose en un agujero que paga directamente el presupuesto municipal, mientras el organismo que ha causado el conflicto se va de rositas con solo una tercera parte de la factura?” ha lamentado el concejal de Compromís, quien cuestiona la legalidad del acuerdo, y avanza que impugnará su decisión, reservándose la opción de comenzar acciones legales para defender la viabilidad de la EMT.