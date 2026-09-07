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Empieza la remodelación del Jardín Rodríguez de Cepeda–Doctor Manuel Candela

La actuación permite renovar las zonas de juego, estancia y paseo y crear una nueva área infantil para niños de 1 a 12 años

La remodelación incluye una zona específica para perros, nuevo mobiliario, mejoras en el alumbrado y la adecuación de las redes de riego, abastecimiento y saneamiento

Render de la remodelación del parque

Render de la remodelación del parque / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La concejalía de Parques y Jardines ha iniciado las obras de remodelación del Jardín Rodríguez de Cepeda–Doctor Manuel Candela, en el distrito de Camins al Grau. La regidora de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha destacado que “con esta actuación damos respuesta a las necesidades de los vecinos y mejoramos un espacio que forma parte de la vida cotidiana del barrio”.

Una de las principales actuaciones es la creación de una nueva zona infantil adaptada, destinada a niños de entre 1 y 12 años, con elementos de juego diseñados para que puedan ser utilizados por menores con discapacidad. El parque va a tener carruseles, camas elásticas, toboganes de ladera y elementos de juego a cota cero, además de un pavimento continúo de seguridad especialmente diseñado para absorber impactos y resistir el uso exterior.

“Queremos jardines cuidados, seguros y adaptados, donde puedan convivir personas de todas las edades, donde los niños puedan jugar con garantías y también puedan disfrutar los menores que necesiten juegos accesibles”, ha manifestado Gil.

La remodelación también permite habilitar un área delimitada para el esparcimiento canino, incorporar dos fuentes bebedero y renovar el mobiliario urbano mediante nuevos bancos corridos y otros elementos destinados al descanso.

Render de la remodelación del parque

Render de la remodelación del parque / Levante-EMV

La concejal ha explicado que “la nueva configuración del espacio permitirá ordenar los diferentes usos del jardín. La topografía de juego contribuirá a separar la zona infantil del área destinada a los perros y actuará como filtro visual respecto al tráfico de las calles Doctor Manuel Candela y Rodríguez de Cepeda”. Y ha manifestado que “el proyecto contempla la conservación y protección del arbolado existente en la mayor medida posible, acompañado de nuevas plantaciones y de la adecuación de las zonas ajardinadas”.

En cuanto al alumbrado, se conservará la red existente, se acondicionarán las farolas y se sustituirán las luminarias por tecnología LED para garantizar una iluminación adecuada del espacio. También se construirán elementos de contención y delimitación mediante muros de gaviones de acero galvanizado y piedra caliza y se adecuarán las redes de riego, abastecimiento y saneamiento.

“Este jardín tendrá mejores zonas de juego, más espacios de descanso y una iluminación adecuada a través de una distribución más ordenada de sus usos porque el objetivo es que las inversiones se adecúen a las necesidades de los vecinos”, ha afirmado Gil.

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La remodelación cuenta con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

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