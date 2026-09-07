Una falsa orden de la Jefatura de València predijo 7 días antes qué comisarios serían ascendidos en el examen investigado por la justicia

Una falsa Orden del Cuerpo de la Jefatura de la Policía Local de València ya ‘adivinó’ una semana antes de celebrarse el examen que investiga un juzgado de València, quienes iban a ser los comisarios ganadores en la prueba para promocionar a comisarios principales. Tal como ha venido informando Levante-EMV, el 4 de octubre de 2023 se celebró esta prueba teórica, consistente en que los aspirantes a comisarios principales tenían que exponer su modelo de Policía Local de València.

Pues bien, una semana antes, el 28 de septiembre de 2023, se distribuyó una falsa Orden del Cuerpo, con un formato y un diseño similar al utilizado por la Jefatura, en la que se adelantaban los nombres y los apellidos de los comisarios que iban a ganar la prueba. Los mandos que figuraban en este documento falsificado eran: 1º) Barber Peris, Eladio; 2º) Giménez Oñate, Fernando Juan; 3º) Lasheras Herrero, Fernando y 4º) Russu Berlanga, Eduardo.

Esta orden ‘fake’ circuló en los grupos de guasaps de los mandos y los oficiales de la Policía Local de València como la pólvora. Tanto es así, que José Vicente Herrera, entonces jefe del cuerpo, emitió un mensaje a los comisarios y demás altos cargos advirtiéndoles que el autor o autores de la confección y difusión de este documento habían cometido varios delitos graves. Además, Herrera presentó una denuncia ante el grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para que se investigase esta falsificación, sin embargo, hasta la fecha nada ha trascendido sobre esta investigación, si es que la ha habido.

La orden ‘fake’ acertó

Ahora bien la orden ‘fake’ acertó de pleno. Lo que podría resultar una broma de mal gusto o un burdo montaje acabó siendo poco después, la quiniela ganadora. Es decir, el falsificador adivinó de pleno quienes fueron los comisarios aspirantes que acabaron ganando en la mejora de empleo. Por el mismo orden, cuando el tribunal se reunió y puntuó, los seleccionados fueron: Barber, Giménez, Lasheras y Russu. Los dos primeros fueron nombrados comisarios principales pronto y Lasheras tuvo que esperar un poco más. Russu se quedó en puertas y no logró el ascenso. El resto de candidatos fueron suspendidos.

Este falso documento ha sido aportado por los dos comisarios -Javier Genovés y Benjamín Lara- en las denuncias que han presentado ante la justicia para demostrar las presuntas irregularidades cometidas en el citado examen, que ellos defienden que fue presuntamente amañado para favorecer a los cuatro ganadores.

Genovés también lo ‘adivinó’

Sin embargo, la coincidencia de nombres y apellidos no fue la única que ‘acertó’ la falsa orden. El propio Javier Genovés también adivinó años antes quienes serían los comisarios que promocionarían. Tanto que lo dejó por escrito en un burofax. Como publicó recientemente este periódico, en realidad, la prueba teórica del 4 de octubre de 2023, era la repetición de un examen anterior, que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2021 y que el TSJ determinó en una sentencia del 2 de marzo de 2023, que estaba mal hecho.

El Alto Tribunal ordenó anular los nombramientos y la prueba, y ordenó que se volviese a hacer porque se había desarrollado y puntuado «sin garantías» suficientes que garantizasen los principios y derechos de igualdad, mérito y publicidad de todos los comisarios aspirantes que concurrían a los ansiados ascensos a principales.

Un burofax muy revelador

Ahora bien una semana antes del primer examen, el que se celebró el 22 de marzo de 2021, ya hubo indicios de que podrían producirse ciertas irregularidades. De hecho, Javier Genovés que ya tenía decidido concurrir al proceso de mejora de empleo, acudió a Correos y relató a un abogado en un burofax con valor jurídico sus sospechas de que en la prueba podrían producirse ciertas irregularidades.

En ese documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el comisario Genovés relataba que existía desde hace tiempo el rumor de que los ascensos a comisarios principales ya estaban, presuntamente, otorgados. Textualmente en el citado burofax se identificaba, por su número, a los policías que presuntamente iban a lograr los ascensos.

Y decía el denunciante, que los presuntos beneficiados eran personas de la máxima confianza de José Vicente Herrera y del partido político que gestionaba el área de seguridad ciudadana, en ese momento. Era el PSOE ya que estamos hablando en los tiempos en que el Govern del Rialto gobernaba el Ayuntamiento de València con Joan Ribó (Compromís) como alcalde y la socialista Sandra Gómez, como vicealcaldesa. El tribunal consideró que los ganadores de la prueba realizada el 22 de marzo de 2021 fueron Vicente Martí, Eladio Barber y Fernando Giménez Oñate. Por detrás quedaron Fernando Lasheras y Javier Genovés. Y el resto de aspirantes, a continuación.

Como se observa, los comisarios que ganaron el ascenso fueron en uno y otro examen los mismos, con la salvedad de Vicente Martí, quien en la repetición de octubre de 2023 no concurrió porque ya estaba jubilado.

Por tanto, el examen que ahora está investigando un juzgado de instrucción de València y que está en tela de juicio, ya fue motivo de hasta dos predicciones ganadoras antes de llegar a la justicia.

Investigados y citados a declarar

Como se recordará, el ganador del segundo examen, Eladio Barber ha sido citado a declarar como testigo el próximo 12 de octubre, en el juzgado deinstrucción número 6 de València, donde se investiga como imputados de varios delitos a José Vicente Herrera (exjefe de la Policía Local), Rafael Mogro (actual comisario principal) y Alberto Cabeza (comisario principal jubilado).

Estos tres últimos mandos formaron el tribunal de la mejora de empleo impugnada y deberán acudir ante su señoría el próximo 13 de octubre, en calidad de investigados.

CC OO pidió anular el examen

Mientras todo esto se dirime en los tribunales, hay que recordar que CC OO ya denunció por vía administrativa las presuntas irregularidades acaecidas en la prueba del 4 de octubre. No en vano, este sindicato reclamó el 30 de octubre a la concejala de Personal Julia Climent y al concejal de Policía Jesús Carbonell, que anulase de nuevo el citado examen ya que a pesar de la sentencia del TSJ se había vuelto a celebrar sin que se dejara ninguna constancia documental o grabación de la prueba, lo que suponía para este sindicato que no sehabían cumplido los requitisos ordenados por el TSJ.

En definitiva, según CC OO, se había vuelto a repetir el examen mal y sin garantías para los aspirantes.