Pilar Bernabé formaliza su candidatura a la Alcaldía: "València es mi proyecto político y vital tras haber pasado mis años más difíciles"

La socialista Pilar Bernabé ha formalizado esta mañana su candidatura a la Alcaldía de València, por la que competirá en las urnas en mayo de 2027 con la actual alcaldesa María José Catalá (PP), la candidata de Compromís, Mónica Oltra, y el cabeza de lista de Vox, presumiblemente el exconseller Vicente Barrera. Bernabé ha dicho que València es su "proyecto personal y de vida". "He pasado unos años complejos, difíciles, quizá los más difíciles de mi vida, pero tengo mucha experiencia política y he sentido durante este tiempo que tenía el respaldo y el apoyo de todo mi partido para decidir libremente lo que quería hacer y cómo lo quería hacer", ha introducido la nueva candidata del PSOE al Cap i Casal.

"Esta es mi ciudad y este es mi proyecto vital, mi proyecto político y el que quiero compartir con todas y con todos. Yo vengo a hacer una campaña donde el centro de mi política va a ser la ciudad y la gente que vive en esta ciudad. Esa es la campaña que algunas no van a querer que se trate. Preferirán hablar de la fruta", ha dicho en alusión al "me gusta la fruta" de Ayuso y, por asimilación, del Partido Popular. "Preferirán hablar de otras cosas. No hablarán de la ciudad, pero esa ciudad creativa que es València, esa Valencia integradora, que siempre ha acogido a quienes venían, esa que emprende, que crece, que respeta, que considera nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras fiestas y tradiciones, es la València que yo quiero y voy a liderar”, ha vaticinado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. "Yo no hablaré de frutas ni de Nueva York, hablaré de València", ha insistido, en este caso con indirecta a Oltra por las comparaciones con Zohran Mamdani.

En clave programática, Bernabé ha dicho que quiere ser alcaldesa para que toda familia que quiera vivir en València pueda tener su proyecto vital y profesional, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener su hogar, pero también su negocio. "Hoy los barrios de esta ciudad están vacíos de viviendas y de negocios y están llenos de apartamentos turísticos. Por eso, cuando sea alcaldesa, voy a aplicar la Ley de Vivienda. Voy a poner en marcha las políticas valientes que dejarán fuera los apartamentos turísticos en las zonas residenciales. Voy a ser la alcaldesa que ponga una tasa turística para poner orden en el turismo desmadrado y la tasa además repercutirá en mejorar los servicios de esta ciudad", ha continuado Bernabé.

También ha hablado la socialista de grandes infraestructuras que hacen que la ciudad sea más competitiva –sin concretar ninguna–, y de poner el foco en la atracción de inversiones. Y acto seguido ha fijado el foco en el cambio climático: "Este verano han muerto más de 520 personas en nuestra comunidad como consecuencia de las olas de calor, como consecuencia del cambio climático frente a un gobierno municipal negacionista. Yo trabajaré para tener una Valencia que cumpla la regla del 3-30-300. Tres árboles que puedas ver desde tu ventana, un 30% de zonas verdes en los barrios y que a 300 metros, cuando salgas de tu casa, puedas tener un espacio verde. València necesita árboles, no necesita dos toldos".

En su atención a medios, escoltada por Rosa Domínguez y el actual portavoz del grupo municipal Borja Sanjuan, la socialista ha citado asimismo el curso escolar y la necesidad de que los niños y niñas vuelvan a los centros escolares de una manera digna. "Esta semana va a empezar el curso sin ninguna de las mejoras que miles de personas reivindicaron en la calle. Yo seré la alcaldesa que defenderá la mejora de los servicios públicos en Salud y en Educación. Tenemos centros de salud que están saliendo en las televisiones nacionales por su dejadez, por su abandono y por sus plagas de ratas. Vengo aquí con la vocación de servir a la gente y no servirme de ella. Para mí esa es la máxima y la gente lo sabe. Me habéis visto trabajar. Habéis visto cómo he cumplido con mis obligaciones. No tengo mayor ilusión que ser alcaldesa de València y poder servir a la ciudadanía de esta ciudad como merece", ha insistido la candidata socialista.

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Preguntada por sus primeras medidas en caso de lograr el bastón de mando, Bernabé ha situado como prioridades aplicar la citada Ley de Vivienda, poner en marcha un proceso de renaturalización escuchando a los 87 barrios de la ciudad, y "dignificar y poner en valor a las familias de los 17 fallecidos por la dana –en el término municipal de València– que todavía no han sido atendidas por la alcaldesa".