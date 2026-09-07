El Ayuntamiento de València adecenta su fachada para el 750 aniversario de Jaume I

El Ayuntamiento de València se engalana con motivo de los actos de la celebración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I el Conqueridor. Para ello, en la Casa Consistorial se llevan ya a cabo por primera vez trabajos de restauración y repintado de las ventanas y las verjas de cara a los actos conmemorativos. Tal como adelantó este periódico, en el procedimiento destacan trabajos como la hidratación de las carpinterías de madera exteriores del edificio, aplicando aceite de linaza durante varias manos hasta conseguir el nutrido óptimo de las mismas.

Los trabajos se están llevando a cabo en las ocho puertas de madera de la planta baja por la cara exterior; en las ocho rejas de las puertas de madera de la planta baja a las que se les está aplicando un esmalte de forja; y en las quince puertas balconeras de madera de la planta primera incluyendo las contraventanas de madera y las quince ventanas de madera de la planta segunda (también sus contraventanas de madera). Además, se están pintando los siete ventanales de madera de la planta tercera por la cara exterior y la puerta de acceso a las Oficinas de Padrón por la cara exterior.

Trabajos de restauración en la fachada consistorial. / Levante-EMV

Las tareas de restauración contemplan la intervención sobre los portones laterales del edificio consistorial mediante un decapado controlado, cepillado y lijado manual y mecánico de la superficie metálica, eliminando la pintura degradada y la suciedad acumulada. También se está realizando otra intervención sobre el portón principal, que está en mejor estado de conservación que los laterales, pero en el que también se lleva a cabo el cepillado y lijado de la superficie metálica y la aplicación de inhibidor de óxido en las zonas tratadas y su posterior pintado. Cabe destacar que en los elementos de bronce se realizará una limpieza diferenciada con un cepillo de nylon y medios no agresivos, recuperando parcialmente el brillo perdido sin eliminar la pátina propia del material.

Las partes más sensibles

Asimismo, se realiza la restauración del artesonado bajo el balcón principal. Los trabajos incluyen la limpieza superficial, el lijado en zonas con madera seca y la nutrición de la madera mediante aceite, especialmente en zonas deshidratadas o alteradas cromáticamente. También se lleva a cabo el barnizado y entonado de las áreas más descoloridas y el posterior entonado general de toda la superficie para homogeneizar el conjunto, respetando la veta, textura y carácter histórico de la madera.

Al tratamiento de madera en las carpinterías exteriores con aceite de linaza y la pintura de las rejas se suma la reposición de los casetones faltantes en el artesonado de madera compatibles con los ya existentes, tomando como referencia la geometría, molduración, volumen y composición de los casetones conservados.

El 750 aniversario de la muerte de Jaume I

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó en julio el programa municipal de actos para homenajear a Jaume I el Conqueridor en el 750 aniversario de la muerte del rey, que se celebra este año. Así, el Ayuntamiento está organizando ya en el Museo de Historia una exposición sobre la figura del monarca a partir de los fondos de la Biblioteca Serrano Morales y la Biblioteca Histórica Municipal y que se completará con un ciclo de conferencias. A esta muestra se sumará la participación del Ayuntamiento en la gran exposición conmemorativa dedicada a la figura real que tendrá lugar en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM). Además, se organizará una recreación histórica ambientada en el siglo XIII del campamento militar del monarca. Finalmente, entre los actos previstos también habrá un encuentro de senyeres en la plaza del Ayuntamiento.

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En materia de patrimonio, el Consistorio restaurará el busto en madera del rey, que fue realizado por los hermanos Vallmitjana en 1886 como prueba para la estatua ecuestre que actualmente preside la plaza de Alfons el Magnànim.