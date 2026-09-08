Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

El incendio del Saler ni siquiera está extinguido aún. Han pasado dos semanas y todavía siguen produciéndose rebrotes, para los que el aviso de humo y el uso de las cámaras térmicas a vista de dron son esenciales para atacar esos fuegos que siguen aflorando desde un subsuelo que es una auténtica turbera. Mientras, además, el peligro ambiental no ha desaparecido: este martes por ejemplo volvieron a activarse los cañones ante la alerta roja de incendio. Tampoco ha aparecido el pirómano.

Ahora queda un largo periodo de reconstrucción y de rediseñar la estrategia para recuperar lo mejor posible el paisaje. Ese es el motivo por el que, en el parque de Bomberos del Saler, a apenas unos cientos de metros del siniestro, se han reunido la alcaldesa María José Catalá, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus y sus equipos técnicos junto con el cuerpo de Bomberos para abordar las medidas que se pondrán en marcha "tanto a corto como medio y largo plazo" en palabras de María José Catalá.

El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani será el encargado de llevar a cabo un Informe de Severidad, que es una especie de análisis forense para determinar los daños y las sugerencias de futuro. "Saber cómo de duro ha sido para la zona vegetal. Hemos pedido a la Consellería que hagan el informe para aconsejar las medidas de recuperación y reforestación. Para volver a disfrutar de estas 37 hectáreas tal como las conocemos los valencianos".

"Hay que aprender de la lección" aseguró el Conseller, que ha destacado como medidas rápidas -una vez se haya extinguido, condición indispensable- y "para que el terreno tenga la mayor resiliencia en el futuro" es establecer, antes que nada, ese mapa que determine cuántos árboles está realmente muertos y cuantos vivos puesto que, con la cubierta vegetal, las apariencias a veces engañan. "Eso se ve con relativa rapidez porque los rebrotes salen en seguida". Esa evaluación de daños "es la que nos permitirá disponer de un diagnóstico y sabremos cuantos años tardaremos en recuperar".

Desde cerca se aprecia mejor la desolación que ha dejado el incendio / Francisco Calabuig

El incendio del Saler tiene el factor dramático añadido de su ubicación: empezó en el interior de la Devesa, pero el viento lo fue llevando hasta la carretera. La consecuencia es que hay medio kilómetro de desolación a la vista de todo el mundo, de los miles de vehículos que pasan a su lado cada día.

Precisamente, más allá de la evaluación, la primera acción es la del desbroce. "Eliminar los troncos quemados será la primera labor. Eso minimiza el impacto, pero no se hace por eso, sino por una cuestión de seguridad" en alusión, especialmente en este caso, a que un árbol muerto puede acabar cayendo, y hacerlo además en plena carretera, con el peligro que esto supone. "Pero, obviamente, el paisaje mejora y en este caso, es doblemente importante por la zona. Aunque no lo busquemos, se conseguirá".

La Generalitat colaborará para que el Ayuntamiento de Valencia pueda modificar y aprobar cuanto antes el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para incorporar también los nuevos cortafuegos y evitar la duplicación de trámites ambientales mediante un único informe del parque natural. “El Saler puede ser una superficie pequeña, pero tiene un valor emocional añadido y merece esta atención especial”, ha remarcado.

La Generalitat colaborará para que el Ayuntamiento de Valencia pueda modificar y aprobar cuanto antes el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales para incorporar también los nuevos cortafuegos y evitar la duplicación de trámites ambientales mediante un único informe del parque natural. “El Saler puede ser una superficie pequeña pero tiene un valor emocional añadido y merece esta atención especial”. Ha servido también a María José Catalá para criticar al anterior equipo de gobierno porque "

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el Plan que nos encontramos ni contemplaba el sistema SideInfo. Tuvimos que modificar el proyecto de Sideinfo al Plan y unos días antes la Consellería nos había remitido la validación, a falta del trámite del pleno. No acabamos de entender que no se había contemplado por el anterior ejecutivo".