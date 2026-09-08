Las motos se comen las nuevas aceras de la calle Colón

El ayuntamiento avanza en la remodelación de la calle Colón para embellecer la principal arteria comercial, dotarla de identidad y ganar espacio para el peatón bajando elementos a la calzada o, directamente, eliminándolos. El plan municipal pasa por llevarse las motos de allí mientras se habilitan plazas de aparcamiento en calles aledañas, pero los motoristas, ajenos a las obras, siguen dejando sus vehículos en el nuevo acerado, sobre el que todavía no se han puesto las losas con el logo de “Valentia”.

Según ha denunciado Compromís, “todavía no han acabado las obras de la calle Colón y las imágenes ya delatan el fracaso de la anunciada reforma. A pesar de que el proyecto eliminaba sobre el papel el aparcamiento de motocicletas de toda la vía para ganar espacio peatonal, las aceras estrenadas han vuelto a llenarse de motos ante la desidia municipal”.

El concejal Giuseppe Grezzi ha lamentado que los más de 2 millones de euros invertidos por el gobierno de PP y Vox en esta calle emblemática no se han traducido en ninguna mejora ni para la movilidad ni para los peatones. "Las imágenes del antes y el después de esta reforma son un meme en sí mismas: han gastado millones de euros para acabar exactamente igual que estábamos", ha afirmado Grezzi, quien ha reclamado al Ayuntamiento que haga cumplir aquello que ella misma prometió.

Según el proyecto municipal, las 134 plazas de moto que ocupaban Colón tenían que reubicarse en calles adyacentes para liberar ese espacio en beneficio de los aparcabicis, la estación de Valenbisi y, sobre todo, del paso de los peatones. “Cinco meses después del inicio de las obras, el resultado es bien distinto”, lamenta el valencianista. “Las motos continúan aparcadas donde no les corresponde y el Ayuntamiento mira hacia otro lado”.

"No se trata de asfaltar y pintar de nuevo, sino de cambiar de verdad el modelo de ciudad. Si este es el resultado de la obra estrella de Catalá, ¿cómo serán el resto de obras?. Solo hay que pasear por Colón para ver que la ejecución material de la obra es nefasta: pavimentos irregulares, escalones, tapas enmohecidas, paradas de EMT inaccesible y todo a precio de oro. Una clara foto fija de un modelo de gestión de desidia, sin cuidado ni ganas, que desprecia la ciudad y solo entiende las inversiones como acciones publicitarias electorales que poco tienen que ver con la mejora de la vida de la ciudadanía de València”, denuncia Grezzi.

Desde Compromís exigen al gobierno municipal que actúe con contundencia para hacer respetar la ordenación del espacio público acordada en el propio proyecto y que no deje en papel mojado una inversión millonaria pagada por todas las valencianas y valencianos.

2.500 nuevas plazas

En relación al aparcamiento de motocicletas, el ayuntamiento informó el pasado fin de semana de que la ciudad ha sumado 2.500 plazas en los últimos tres años desde que gobierna Catalá. Este incremento se lleva realizando en toda la ciudad a medida que se van repintando los barrios, puesto que son las plazas de motocicletas que se están colocando delante de los pasos de peatones para mejorar la visibilidad y, por tanto, la seguridad vial de la ciudad.

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Según informaba el consistorio, en los últimos tiempos, además, se han creado, en las calles transversales en la Gran Vía Marqués del Turia unas 70 plazas, que se suman a las más de 130 situadas en los alrededores de Colón tras eliminar las de la calle Colón. En la calle Garrigues, además, también se han creado otras 50 plazas que han permitido que las motos ya no aparquen en la acera.