Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre

La ciudad de València va a perder un elemento que, le ha acompañado durante muchos años en su día a día. No se trata de un bien histórico ni artístico. De hecho, se la tilda de "construcción impropia". Es más relevante el uso que ha tenido durante muchos años, pero ya más que caducado, que su nulo valor arquitectónico. El consistorio ha aprobado la contratación de la empresa que llevará a cabo el derribo del quiosco-bar que existía junto al ficus del Parterre. De esta manera se completará las labores de saneamiento de ese entorno, que ya en agosto de 2023 desmanteló la gasolinera que había al lado.

La actuación se ha llevado a cabo de acuerdo con esa actuación, tendente a 'limpiar' el entorno del árbol centenario, cuya vida se vio comprometida precisamente por todo el entorno instalado a su alrededor y que en septiembre de 2022 sufrió la caída de una rama de grandes dimensiones, cansando heridas leves a cuatro personas.

El quiosco está prácticamente al lado, junto a donde estaba la gasolinera y donde sí que pervive un quiosco de prensa prefabricado. La construcción es de ladrillo, con una luminaria publicitaria en la que se señala que contiene (contenía) un dispensador de bebidas. Aquel quiosco tenía una concesión en precario, que acabó ya hace años, después de más de cuatro décadas de uso. Era, además, un servicio muy especial, ya que estaba abierto casi de forma permanente. Formaba parte de las ventas más o menos extraordinarias del entorno, como fue, en su momento, la de la adquisición ambulante de periódicos en la colindante Glorieta, a cargo del célebre vendedor Ventura. En algún momento se llegó a intentar que quedara integrado en el paisaje como espacio cultural, pero finalmente se optó por recuperar la armonía del entorno urbano.

Una construcción degradada

La inspección previa evidenció que el establecimiento presenta "un avanzado estado de deterioro, con grietas, desconchados en los elementos hormigón, degradación de su ladrillo, rotura de cristales, oxidación de elementos metálicos y demás patologías derivadas de su abandono". El proyecto señala no solo la eliminación del 'pegote', sino la reposición del vallado y la acerca del jardín. Todo ello permitirá armonizar el entorno y garantizar que el árbol puede seguir viviendo sin ya más estructuras que puedan llegar a entorpecerle.

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El derribo ha sido adjudicado por un importe de 6.609 euros a la firma Canalizaciones y Derribos Safor SL, que dispone de un mes a partir de la notificación del encargo.