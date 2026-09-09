Bernabé se compromete a sacar los apartamentos turísticos de los edificios residenciales de València

Apenas dos días después de haber formalizado su candidatura a la alcaldía de València, la actual delegada del Gobierno y ya alcaldable oficialmente por el PSPV Pilar Bernabé ha visitado uno de los puntos calientes de la ciudad: el barrio de Benicalap.

La zona nueva de este distrito lleva meses en pie de guerra porque está siendo testigo de cómo los bajos de sus edificios residenciales se están convirtiendo en apartahoteles turísticos y lo hacen alterando significativamente zonas y elementos comunes, algo explícitamente prohibido en los estatutos de las comunidades de vecinos donde se están llevando a cabo estas colmenas de habitaciones para turistas, además de violar otro de los puntos vetados en las normas vecinales que es la de implantar este tipo de negocios en los bloques que conforman los complejos.

Tras numerosas denuncias públicas, escritos al ayuntamiento, recursos, llamadas a la policía e incluso reuniones con el concejal de Urbanismo de la ciudad, Juan Giner, finalmente estos alojamientos vacacionales tienen vía libre para seguir con sus obras puesto que el edil comunicó a los residentes afectados que el consistorio confirmó que "administrativamente cumplen todo”. Esto es, que las promociones “están dentro del planeamiento para esa zona, han entregado la documentación requerida y obtuvieron licencia del ayuntamiento”, así que les instó a recurrir a la vía Civil puesto que estas competencias escapan a las competencias municipales. Además se da la circunstacia de que la empresa promotora de estos alojamientos solicitó las licencias para estos trabajos un día antes de que entrara en vigor la ordenanza municipal que regula la apertura de estos locales, "la más restrictiva de España" aseguraban.

Así que con el ambiente caldeado, Benicalap se ha convertido en parada obligatoria para quienes optan a gobernar la ciudad. Primero fue la candidata de Compromís Mónica Oltra quien se dejó ver por los residenciales de la zona el pasado 24 de agosto. Concretamente lo hizo en la colmena que se está construyendo en los bajos de Carlos Cortina número 5.

En la mañana de este miércoles ha sido el turno de Pilar Bernabé quien ha mantenido un encuentro con vecinos y vecinas afectados por la promoción de diferentes alojamientos turísticos en varios edificios del barrio.

Tras recriminar a la alcaldesa María José Catalá su gestión en la materia acusándola de que el modelo de implantación de estos alojamientos “expulsa a sus vecinos y a sus vecinas, que expulsa a sus emprendedores y emprendedoras porque hace que todos los bajos comerciales se conviertan en apartamentos turísticos”, y adelantar que desde su partido le van a "exigir, lo primero, que no dé ni una sola licencia más en ninguna zona residencial para terciario hotelero, ni una sola más” se ha comprometido a que una de sus primeras medidas cuando sea alcaldesa será prohibir los alojamientos turísticos en edificios residenciales.

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Esto se traduciría en que estos apartamentos tendrían que ubicarse únicamente en edificios específicos para ellos. Bloques destinados únicamente a turistas que funcionan como hoteles que ya funcionan o han comenzado la carrera para hacerlo en barrios como el Botànic, por supuesto en el Cabnayal, uno de los más tensionados en este sentido e incluso en zonas tan céntricas como el barrio de Gran Vía.