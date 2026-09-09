¿Cuanto cuesta cruzar Giorgeta y Pérez Galdós en coche y en hora punta?

Las avenidas de Giorgeta y Pérez Galdós protagonizan gran parte de los titulares relacionados con el urbanismo de la ciudad de València en los últimos meses, desde que, en junio de 2025, empezaron las obras para su reforma. La situación actual ya ha quedado clara: la obra no está terminada del todo -está previsto que eso ocurra a finales de mes-, a la vista se ven los trabajos en prácticamente todo su trazado para seguir adecuándola al proyecto. Y, sobre todo, que se ha aplicado la máxima de que ya "ha quedado abierta", de un extremo a otro.

Porque esta avenida fue concebida como una tercera circunvalación de la ciudad, una M-30 de pequeño tamaño, para pasar de uno a otro extremo distribuyendo el tráfico a través de arterias. Se le fueron quitando caminos de hierro que la atravesaban -había pasos a nivel a la altura de Mestre Sosa o de Tres Forques-, se construyó un túnel subterráneo y, en definitiva, quedó convertida en una vía rápida, zafia, sin ningún valor. Una tierra que solo sirve para ser cruzada.

El proyecto del anterior equipo de gobierno la convertía casi en un bulevar, enterrando el túnel y reduciendo drásticamente sus carriles. Con el cambio de color se hicieron modificaciones: ni tanto, ni tan calvo. Lo que se atisba ahora mismo es lo que va a ser en el futuro: una avenida con dos sentidos por lado, con más aceras y carriles bici. Menos de lo que había hasta ahora y más de lo que se pretendía.

Una tierra para cruzarla

Pero sigue siendo una tierra para cruzarla. Y la apertura se anunció para hacerla coincidir con el inicio del curso escolar, unas fechas en las que el tráfico, especialmente a determinadas horas, se multiplica por los desplazamientos, tanto en transporte público como privado, hacia los centros educativos.

¿Cuánto se tarda, ahora mismo, en cruzar Giorgeta y Pérez Galdós, en hora punta? Es un ejercicio práctico que se puede llevar a cabo y que deja una doble conclusión: en dirección norte es un embotellamiento permanente y en dirección sur es un rápido e infrautilizado paseo.

El cruce con Tres Forques sigue siendo un cuello de botella / Francisco Calabuig

Embotellamiento hasta Tres Forques

Siendo las ocho y cuarto de la mañana, enfilar la avenida desde San Vicente es un ejercicio de paciencia. El doble carril no es suficiente para que los coches estén en permanente parada. Tanto es así que se tardan siete minutos en el corto trecho que va desde el cruce de San Vicente a la la calle Jesús -que, cuando todo esté acabado, se antoja que seguirá siendo tan complicado como hasta ahora- ni en el de Tres Forques y Cuenca. Ahí es donde se descubre la causa: ahí sigue habiendo un cuello de botella, en el que la circulación, en los dos sentidos, es de un único carril. La consecuencia es que todo ese primer tramo se desarrolla de forma exasperante.

Una vez metido ahí no tienes más escapatoria que continuar hacia el paso subterráneo: el distribuidor lateral sigue en obras. Sin embargo, a partir de ahí, la circulación ya es más fluida. El paso subterráneo se pasa en fila india, pero sin parones, como casi siempre. Esa es una característica histórica: el paso inferior, que siempre ha dado la sensación de ser una ratonera, nunca ha sido un eje permanentemente congestionado.

La circulación es rápida por un motivo sencillo: una vez se sale hay un doble carril que esponja el paso. Una vez llegados a ese momento, la llegada al puente de Campanar es sencilla. Pero en total han pasado doce minutos y tres segundos para recorrerlo. A ritmo de trote.

Sentido Giorgeta restringido

¿Cómo puede ser que se tarden más de doce minutos en un sentido y que, en el contrario, solo sean tres minutos y medio y porque hemos pillado un semáforo? Porque en dirección Giorgeta -scalextrix y San Vicente-, estar, está abierta, pero tiene trampa: el acceso está muy restringido. De momento no se puede acceder por el Puente de Campanar. Todo aquel que viene por ese barrio tiene que marcharse al puente del 9 d'Octubre para entrar en la ciudad.

Y viniendo por la marginal del río -por la trasera del colegio Santa Bárbara- tampoco se puede torcer a la derecha para enfilar Pérez Galdós. Solo pueden hacerlo, en uno y otro caso, los vehículos autorizados.

¿Quién puede acceder entonces? Pues pocos: los que vienen por la calle Quart y alguna callecita menor. Con los dos carriles abiertos, el tráfico es extremadamente fluido, lo mismo que en el paso subterráneo. Ante tan pocos coches -crecerán, eso no hay que dudarlo-, la 'ese' que serpentea en Tres Forques y Cuenca se pasa sin problemas. Lo mismo que el resto de la avenida hasta el final, donde puedes o salir de València por San Vicente, o subir el escalextric o hacer un bucle en Millares para entrar en València, aunque la calle San Vicente en sentido Plaza de España, pasando por delante de la estación de Ave, es un atasco permanente.

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En definitiva, abierto, lo que se dice abierto, el eje Giorgeta-Pérez Galdós está abierto. Pero aún falta retirar muchas vallas y pilotes, y terminar el trabajo, para conocer de verdad la dimensión y, sobre todo, la utilidad y la convivencia de la obra, que ya llega a su fin. A la espera de que la marabunta de hormigoneras se desplaza a las obras del centro de la ciudad.