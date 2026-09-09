El Incendio del Saler se considera "extinguido" después de 14 días

El Ayuntamiento de València ha dado por extinguido el incendio del Saler después de las últimas verificaciones por parte del cuerpo de Bomberos.

El aviso se ha producido a las tres de la tarde, coincidiendo además en el tiempo con el aguacero que ha caído en la ciudad. Pero no ha sido ésta la causa, sino la suma de los trabajos realizados durante los últimos diez días, consistentes en refrescar el terreno, apagar los pequeños rebrotes y comprobar in situ que en el subsuelo no se aprecian ya más posibilidades de volver la combustión.

A partir de aquí empiezan las últimas medidas de desescalada, como la apertura de los accesos que aún permanecían cerrados por precaución.

El siguiente paso será la elaboración de un informe por parte de la Consellería de Medio Ambiente que determine la afectación que ha tenido sobre el terreno, incluyendo la determinación del arbolado que es irrecuperable, y que más adelante será retirado para evitar su caída, especialmente el recayente a la carretera y a los caminos.

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El incendio -que se ha considerado intencionado, aunque a día de hoy sigue sin haber noticias sobre la identificación de su autor- se declaró a mediodía del 27 de agosto. La primera comunicación llegó a las 13.13 horas como "aviso de humo que movilizaba seis dotaciones de bomberos y tres medios aéreos", activándose además los cañones de agua. Poco después, el Ayuntamiento ordenaba el corte de la Carretera del Saler y, posteriormente, la evacuación de vecinos.