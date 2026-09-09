El inicio del curso escolar en València empieza en las trincheras políticas y en las levantadas en los colegios

Este miércoles ha comenzado el colegio para miles de niños valencianos. Al pesar de muchos de ellos por la vuelta a la rutina se ha sumado el de la clase política que no ha desaprovechado la ocasión, por aquello de estar en la previa de la campaña electoral, para retomar un cruce encarnizado de reproches durante un inicio en el que las protagonistas son las infraestructuras escolares y no tanto el alumnado.

A propósito de este rifirafe ha salido a la palestra uno de los colegios de educación primaria que veía cómo la fecha de inicio de clase se acercaba y sus obras no habían concluido. De hecho, es lo que ha sucedido. La construcción del nuevo colegio Fernando de los Ríos del barrio de Malilla -conocido administrativamente como el CEIP 106- sigue en marcha con los operarios trabajando porque el plazo de finalización de las obras se alargó hasta el 30 de septiembre y el centro educativo sigue con el patio 'levantado' porque, según han explicado a este periódico padres del colegio "las pendientes para la evacuación del agua no estaban bien hechas, se creaban charcos importantes y han tenido que volver a picar el suelo".

Ante la convivencia de los 202 alumnos matriculados en el CEIP Fernando de los Ríos y las obras se ha pronunciado la alcaldesa de València María José Catalá. La primera edil ha querido dejar claro durante su comparecencia con motivo de la vuelta al colegio que el retorno de los escolares se hace en un entorno seguro: "si fuera peligroso, como es obvio, los niños no estarían en el colegio". Lo que se ha hecho para que los niños y niñas hayan podido inaugurar el colegio ha sido "segmentarlo" para evitar el acceso a las zonas no terminadas, que se encuentran principalmente el patio, y el acceso a la escuela se hace por una entrada alternativa a la principal de forma provisional.

Estado del patio del Fernando de los Ríos el viernes pasado / Levante-EMV

El retraso de las obras -que han sufrido varias prórrogas- se debe, según ha explicado Catalá, a que "se han realizado hasta dos modificaciones sobre el proyecto incial entre los que se incluye las del confort climático". Finalmente, el coste de las modificaciones ha provocado que el coste de los trabajos haya pasado de los 11,7 millones por los que se adjudicó la obra en un inicio a los 15,9 que costarán finalmente.

La oposición se ha referido a estas obras inacabadas y en el caso de la concejala de Compromís Eva Coscollá ha criticado que frente al discurso triunfalista de la alcaldesa "la realidad es que València ha iniciado el curso escolar con el nuevo CEIP 106 de Malilla todavía con obras pendientes después de sucesivas prórrogas para acabar el centro" y la socialista Maite Ibáñez acusa a catalá de iniciar el curso "de tapadillo" y no hacerlo visitando algún colegio de la ciudad junto a los medios de comunicación y se pregunta si teme enfrentarse a las familias y las comunidades educativas "le digan a la cara lo que piensan".

Ayudas a la 'matinera'

Mientras las trincheras siguen abiertas en el ámbito político y casi en lo físico en el Fernando de los Ríos, Catalá ha destacado en un desayuno informativo con la prensa que el Ayuntamiento de València financia por primera vez en este curso 2026-2027 toda la Educación Infantil de 0 a 6 años, al añadir las ayudas de escuela 'matinera' a las ya ofrecidas de escolarización, becas de comedor y escuelas de julio para esta franja de edad, con un importe total de 7 millones de euros.

Ha agregado que para el curso que viene está prevista la rehabilitación integral del colegio CEIP San José Calasanz, con un presupuesto de 5,2 millones y la nueva construcción del colegio Santo Ángel de la Guarda, para 700 alumnos, por 10 millones.

"En tres años hemos terminado dos colegios- en referencia al Fernando de los Ríos y la Escuela Infantil El Cabanyal-Canyameral- hay dos más en obras, y una escuela infantil", ha resaltado, a la vez que ha indicado que el presupuesto destinado a mantenimiento de colegios se ha aumentado un 75 % hasta los 4,9 millones.

La climatización y los ventiladores

Como respuesta a las cifras del ayuntamiento, Compromís tilda de "auténtica vergüenza" los datos de ejecución presupuestaria del gobierno del PP y Vox y recrimina a la alcaldesa que "se le ha olvidado de comentar que a 31 de agosto, solo han ejecutado un 8,6% del presupuesto"

Noticias relacionadas

La coalición hahecho referencia a los problemas de la climatización de los centros y "hoy comprobamos que continúan sin resolverse: aulas a más de 30 grados, carencia de material, instalaciones para reformar, patios para condicionar y el 90% del dinero para realizar estas mejoras pendientes de utilizar", hecho al que también hace referencia Ibáñez quien acusa a Catalá de no dar la cara con los docentes por "si le preguntan dónde están los ventiladores" para frontar las altas temperaturas en las aulas.