Pérez Galdós: cuatro carriles abiertos y mucho trabajo por hacer

Tras dos días de aperturas y cortes intermitentes, la avenida Giorgeta y la calle Pérez Galdós abren hoy al tráfico en la práctica totalidad de su trazado, que discurre a lo largo de más de dos kilómetros atravesando la zona oeste de la ciudad. El día de la vuelta al cole, las dos vías contarán con sus cuatro carriles abiertos a la circulación –dos por dirección– salvo en un tramo paralelo al túnel, donde se dispondrá de un carril en ambas direcciones. El ayuntamiento se había marcado este día en el calendario para reabrir el grifo al tránsito rodado en uno de los ejes más importante del Cap i Casal y finalmente ha podido cumplir su objetivo, aunque de manera parcial.

Las obras arrancaron por fases a finales de junio de 2025 con un plazo “récord” de 14 meses, según la estimación inicial del gobierno municipal, pero los trabajos han llevado más tiempo del esperado y ahora se estima que el proyecto concluya a finales de 2026. El primer plazo ya se antojaba optimista considerando la magnitud de la obra, que el propio gobierno ha calificado como la intervención urbana “más importante en las últimas dos décadas”. Pero el segundo objetivo también parece ambicioso teniendo en cuenta el estado de la intervención más allá de la calzada, sobre la que todavía falta añadir la capa fonoabsorbente, un pavimento especial diseñado para reducir de forma notable el ruido que producen los vehículos al circular.

Pérez Galdós, todavía en obras / Fernando Bustamante

Lo primero que llama la atención al recorrer los 2,2 kilómetros de Pérez Galdós-Giorgeta es que el vallado se mantiene longitudinalmente en casi todo el trayecto. En buena parte del recorrido delimitando el carril bici todavía por asfaltar, en otras zonas trazando el recorrido peatonal, o cortando el paso a la carretera, o encarrilando la entrada a portales, tiendas, etc. El vallado amarillo colocado en las aceras además se complementa en parte del trayecto con las barreras de plástico que todavía abundan en la carretera en la parte sur de Pérez Galdós, algún tramo de Giorgeta y algunos accesos a ambas calles.

La zona con más trabajo por ejecutar es una de las vías paralelas al túnel en su intersección con Ángel Guimerá, donde algunos comercios siguen sufriendo casi como el primer día los rigores de las obras. Algún trabajador tiene que esquivar el vallado y hasta saltar alguna cinta para entrar en su local. En algunos portales se ven escobas y recogedores apoyados sobre la pared, dando pistas del polvo que se sigue acumulando allí. El ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía 10.598 bonos comercio para consumir en las tiendas de Pérez Galdós, de los cuales solo se han adquirido 2.633. La campaña seguirá abierta hasta que se agoten todos los bonos.

Pérez Galdós, todavía en obras / Fernando Bustamante

Volviendo al tráfico, si bien han abierto los cuatro carriles en casi todo el trayecto, las bicis todavía tendrán que esperar algún tiempo para tener su carril segregado. En un tramo largo de Giorgeta este carril todavía no está definido, a continuación sigue una transición de asfaltado pero sin segregar y el tramo más largo corresponde a un carril segregado de la carretera pero sobre el que no se ha echado un metro de pavimento. Cuando sea una realidad, el carril bidireccional atravesará todo el eje con algún zigzag y discurriendo por detrás de las marquesinas de los autobuses, pero aún falta tiempo para eso, tal como indica la enésima valla amarilla donde se lee: “Carril bici cortado, circule a pie”.

El aspecto del mobiliario urbano es similar. Algunos bancos ya han sido instalados, como sillas más elevadas en semireposo, pero un buen puñado de bloques de hormigón permanecen diseminados por todo el trayecto sin que se pueda intuir del todo si están acabados o sobre ellos se montará un banco de madera supletorio, como sí se ha hecho ya en algunas zonas. Algunos bloques son dobles o triples, otros individuales pero sin una distribución clara, y del mismo material se han implantado jardineras con manguitos por rematar. También hay bloques sobre palets completamente embalados, como algunas farolas, instaladas pero con la base aún plastificada. A medio camino un cartel indicará el tránsito en tiempo real, de momento no funciona.

Pérez Galdós, todavía en obras / Fernando Bustamante

Faltan también los ajardinamientos en medianas o islas verdes, como algún parque infantil que contempla el proyecto pero de momento brilla por su ausencia. De momento todo lo que se ve son las viejas palmeras y algunos árboles jóvenes plantados sobre todo en la zona norte de Pérez Galdós. Si uno quiere tener una idea de cómo quedará la renaturalización una vez finiquitada, la idea más aproximada puede hacérsela a la altura del convento de Santa Clara, donde las aceras ya están completamente desdobladas, el asfalto señalizado con la nueva pintura amarilla, algunos bancos instalados, el arbolado incipiente y el vallado del carril bici apenas empaña la visión de conjunto. En cambio, otras zonas como la esquina del cruce con Tres Forques siguen completamente levantadas y caminar apenas 100 metros terminan resultando una auténtica gincana.

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La actuación, ejecutada por por la UTE formada por Pavasal y Grupo Bertolín con un presupuesto de 24 millones de euros, contempla más de 6.800 metros cuadrados de nuevas zonas verdes con 60 especies vegetales y tres áreas de juego infantil que suman 810 metros cuadrados, además de 640 árboles y la conservación de cerca del 90 % de las palmeras de la mediana, un nuevo carril bici segregado y bidireccional, y 15 nuevas paradas de autobús, 26 pasos de peatones y la renovación integral del alumbrado público con 265 luminarias. De momento todo esto se empieza a intuir, pero parece lejos de hacerse realidad.