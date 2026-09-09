El "pirómano" de El Saler asegura que en el último fuego estaba allí y creía que lo iban a detener: "Me esperaba lo peor"

Juan Curiel, el abogado valenciano condenado el año pasado a nueve meses de prisión como responsable de un incendio en El Saler en octubre de 2023, ha confesado que el día en el que se produjo el gran incendio de la Devesa este verano, él se encontraba allí y pensaba que irían a detenerle, cosa que finalmente no ocurrió. De hecho, asegura que no fue el autor de este siniestro, que arrasó 37 hectáreas del Parque Natural y que se ha dado precisamente hoy por extinguido 14 días después.

En una entrevista para el programa "La Pista" de Á Punt Radio, Curiel ha explicado que ya ha cumplido la condena y ha caducado la orden de alejamiento de El Saler que también le impuso la justicia. Así pues, el día del último incendio él estaba en El Saler, donde reside desde hace cuarenta años, y por los antecedentes daba por hecho que sería el primer sospechoso. "Yo estaba allí y esperaba que vinieran a preguntar o incluso a detenerme, me estaba preparando para lo peor, pero no vino nadie", ha relatado a la emisora pública valenciana.

Un historial que le persigue

Aunque tiene un historial de acusaciones de más de veinte años por el que siempre es el primer sospechoso, asegura que no ha tenido nada que ver con este último incendio. Según dice, "no tiene sentido que yo quiera provocar incendios donde vivo y donde tengo amigos y familiares".

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Por eso, estos días ha tratado de no ver las redes sociales o los medios que lo ponían en el disparadero después de que el incendio se considerara intencionado y algunos políticos instaran a buscar al pirómano con toda la energía posible. En su opinión, "se han vertido juicios de valor sin conocer los hechos ni a la persona", algo que considera "cruel e injusto".