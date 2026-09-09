La seguridad y la Ciudad de las Ciencias, principales atractivos para el turista de València

València recibe cada año a dos millones y medio de turistas y suma seis millones de pernoctaciones, con presencia muy repartida de visitantes extranjeros y nacionales. Son datos, además, que van en ascenso, lo que viene a demostrar el atractivo de la ciudad en un momento de globalización total del turismo. Y la Fundación Visit València sabe las causas, al menos algunas de ellas. El sistema de inteligencia turística Focus registra las opiniones de los turistas y su forma de viajar, lo que sirve de orientación para las políticas públicas. Según este programa, el principal atractivo de la ciudad sería la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la magna obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Y la seguridad es la principal fortaleza que destacan los visitantes, por delante del alojamiento y el transporte urbano.

Según revela esta encuesta, un 41,9% de los visitantes está en la banda de edad que va de los 55 a los 64 años, seguidos de los que están entre los 35 y 54 años y los mayores de 65. Los jóvenes de 25 a 34 años apenas representan el 4,7% del total. Puede decirse también que es un turismo muy familiar, pues cerca del cuarenta por ciento viaja con su pareja, un 27% con niños y un 24,7% con amigos. Y lo normal es que pasen en València de 1 a 3 días (66,2%). Casi el 30% se acerca a la semana de estancia y apenas un 4,3% supera esos siete días.

En cuanto al tipo de alojamiento que utilizan, los hoteles ganan clarísimamente, con un 64,3%. El apartamento lo eligen el 21,4%. Y el gasto medio por persona se sitúa mayoritariamente en la banda de cero a 150 euros (53,5%). Por encima de esas cifras los porcentajes caen muy claramente, con un 20,9% que gasta entre 150 y 200 euros; un 9,3% entre 200 y 250 euros; y una cantidad igual que se sitúa por encima de los 400 euros.

Los principales atractivos

En cuanto a las actividades preferidas por los encuestados, la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias se lleva la palma. Un 83,7% de los visitantes la colocan en primer lugar, seguida de la gastronomía (81,6%), los museos y monumentos (78,5%), y los espacios naturales y jardines (75,2%). Muy por detrás quedan otras actividades que aparentan tener más peso, entre ellas el ocio nocturno (37,2%), las playas (36,6), o las compras (30,6%).

Finalmente, la encuesta pide una valoración general del destino y la nota global es de 4,7 sobre 5. La mayor valoración la obtiene la seguridad, con un 4,7 de puntuación, seguida del alojamiento y el transporte urbano, que obtienen un 4.6. Por detrás queda el ocio y la cultura, con un 4,5; el transporte interurbano, con un 4,2; la accesibilidad y los precios, con un 4,1 de puntuación; y curiosamente la gastronomía, que se queda en un 4.

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Para programar los viajes a València, el turista suele tomarse menos de 20 días (46,8%), entre 20 y 60 días (21,8%), más de 60 días (19,7%), y un plazo indeterminado el restante 11,8%.