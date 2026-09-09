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Turismo

La seguridad y la Ciudad de las Ciencias, principales atractivos para el turista de València

El sistema Focus revela que los turistas que llegan a la capital valenciana son mayoritariamente familias de mediana edad que optan por alojarse en hoteles durante estancias cortas

Turista en la Ciudad de las Ciencias de València.

Turista en la Ciudad de las Ciencias de València. / J. M. Lópèz

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José Parrilla

José Parrilla

València

València recibe cada año a dos millones y medio de turistas y suma seis millones de pernoctaciones, con presencia muy repartida de visitantes extranjeros y nacionales. Son datos, además, que van en ascenso, lo que viene a demostrar el atractivo de la ciudad en un momento de globalización total del turismo. Y la Fundación Visit València sabe las causas, al menos algunas de ellas. El sistema de inteligencia turística Focus registra las opiniones de los turistas y su forma de viajar, lo que sirve de orientación para las políticas públicas. Según este programa, el principal atractivo de la ciudad sería la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la magna obra del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Y la seguridad es la principal fortaleza que destacan los visitantes, por delante del alojamiento y el transporte urbano.

Según revela esta encuesta, un 41,9% de los visitantes está en la banda de edad que va de los 55 a los 64 años, seguidos de los que están entre los 35 y 54 años y los mayores de 65. Los jóvenes de 25 a 34 años apenas representan el 4,7% del total. Puede decirse también que es un turismo muy familiar, pues cerca del cuarenta por ciento viaja con su pareja, un 27% con niños y un 24,7% con amigos. Y lo normal es que pasen en València de 1 a 3 días (66,2%). Casi el 30% se acerca a la semana de estancia y apenas un 4,3% supera esos siete días.

En cuanto al tipo de alojamiento que utilizan, los hoteles ganan clarísimamente, con un 64,3%. El apartamento lo eligen el 21,4%. Y el gasto medio por persona se sitúa mayoritariamente en la banda de cero a 150 euros (53,5%). Por encima de esas cifras los porcentajes caen muy claramente, con un 20,9% que gasta entre 150 y 200 euros; un 9,3% entre 200 y 250 euros; y una cantidad igual que se sitúa por encima de los 400 euros.

Los principales atractivos

En cuanto a las actividades preferidas por los encuestados, la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias se lleva la palma. Un 83,7% de los visitantes la colocan en primer lugar, seguida de la gastronomía (81,6%), los museos y monumentos (78,5%), y los espacios naturales y jardines (75,2%). Muy por detrás quedan otras actividades que aparentan tener más peso, entre ellas el ocio nocturno (37,2%), las playas (36,6), o las compras (30,6%).

Finalmente, la encuesta pide una valoración general del destino y la nota global es de 4,7 sobre 5. La mayor valoración la obtiene la seguridad, con un 4,7 de puntuación, seguida del alojamiento y el transporte urbano, que obtienen un 4.6. Por detrás queda el ocio y la cultura, con un 4,5; el transporte interurbano, con un 4,2; la accesibilidad y los precios, con un 4,1 de puntuación; y curiosamente la gastronomía, que se queda en un 4.

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Para programar los viajes a València, el turista suele tomarse menos de 20 días (46,8%), entre 20 y 60 días (21,8%), más de 60 días (19,7%), y un plazo indeterminado el restante 11,8%.

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