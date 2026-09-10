El Ayuntamiento de València pierde 8 millones en una "app fantasma" de movilidad

El Ayuntamiento de València, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), abonó 8.4 millones de euros a la empresa Indra Sistemas para el desarrollo e implantación de la plataforma digital ‘Ciudades Conectadas’, un proyecto de seis ayuntamientos para desarrollar una app de movilidad urbana.

Sin embargo, el informe de revisión elaborado por la auditora KPMG Auditores ha determinado que la aplicación nunca llegó a estar operativa en el entorno de producción ni fue recibida técnicamente.

Al no aportarse el acta de recepción, la firma auditora ha rechazado los 8,4 millones de euros como gasto subvencionable dentro del programa de ayudas europeo NextGenerationEU. El desembolso se realizó a lo largo de 24 cuotas mensuales fijas entre enero de 2023 y diciembre de 2024 bajo el concepto de "prestación continuada de servicios", un modelo económico contractual que obligaba a abonar las mensualidades con independencia del grado de ejecución técnica.

La realidad es que la herramienta presenta deficiencias graves, desarrollos incompletos y la ausencia de módulos clave para la gestión de tarifas, validaciones e integración de operadores. Ante esta situación, el Consejo de Administración de la EMT declaró el incumplimiento contractual e impuso a Indra una penalización de 1.010.262,03 euros, de los cuales únicamente se han podido cobrar algo más de 500.000 euros mediante la incautación de la garantía bancaria del contrato.

A este perjuicio económico se suma la obligación del Ayuntamiento de València de devolver 1.5 millones euros adicionales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en concepto de reintegro voluntario por la parte de la subvención asociada a actuaciones que ni siquiera llegaron a ejecutarse.

El Ministerio de Transportes todavía no ha reclamado los fondos de más de 8 millones invertidos en la app que Indra no llegó a entregar, pero la previsión del consistorio es que se termine reclamando. Por ello, el ayuntamiento está explorando la vía judicial para intentar que Indra sufrague hasta el último euro pagado para el proyecto de ‘Ciudades Conectadas’.

Al respecto, Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, ha denunciado que la batalla legal ya le ha costado al Ayuntamiento 440.000 euros en honorarios —adjudicados sin concurso público— y que podría subir hasta los 800.000 si el procedimiento se alarga. Además, el valencianista explica que se concedió a la empresa “el doble de tiempo para acabar los trabajos y ni así el gobierno de Catalá fue capaz de hacer cumplir el contrato. Ahora, con el acuerdo de la Junta de Gobierno, tienen que reconocer que en 36 meses solo se había realizado una cuarta parte del encargo, certificando el fracaso absoluto de su gestión”, lamentó el edil de Compromís.

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Por su parte, Jesús Carbonell, titular de Movilidad, ha dicho que “resulta irónico que Grezzi pida explicaciones sobre el proyecto de ‘Ciudades Conectadas’ cuando debería ser él quien las diera, porque fue un proyecto del anterior gobierno”. Y añade: “También debería explicar por qué en lugar de contemplar que se pagara a la empresa encargada de realizar la plataforma en función de cumplimientos fehacientes por hitos, contemplara un pago prorrateado por meses sin recibir nada a cambio”.