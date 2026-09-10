Bomberos
Un butrón para rescatar a un gato emparedado entre dos tabiques en València
Los Bomberos de València han rescatado a un gato que permanecía atrapado entre dos tabiques en un edificio del distrito de Camins al Grau
Además de la esencial intervención en incendios, los Bomberos de València llevan a cabo servicios de otra naturaleza. Desde la liberación de personas atrapadas hasta la intervención y mediación en casos intentos de suicidio.
La especie a la que pertenezcan los individuos a salvar no es impedimento para la actuación del cuerpo municipal. De hecho los trabajos en los que hay implicados animales no son extraños. Uno de los últimos ha sido el rescate de un gato que había quedado atrapado entre dos tabiques en un edificio de la calle Juan Bautista Perales de València, ubicada en el distrito de Camins al Grau.
Los angustiosos maullidos del minino y el tono ronco dan una idea del estado de desesperación del animal que a buen seguro compartía con su propietaria.
Atrapado en la cámara existente entre dos tabiques y sin posibilidad de salir por sus propios medios, los bomberos procedieron a abrir un butrón en una de las paredes para que un agente bajara hasta el lugar donde se adivinaban, entre la oscuridad, los dos ojos brillantes del gato que no cesaba de maullar.
Descendiendo por el estrecho agujero, consiguieron llegar hasta el animal y ponerlo a salvo a brazos de su propietaria.
En el servicio ha intervenido la BUP-10 (Bomba Urbana Pesada) del Parque Norte de València.
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