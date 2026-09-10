Catalá anuncia acciones legales contra los responsables del incendio forestal de El Saler

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que la Junta de Gobierno Local acordará este viernes iniciar acciones judiciales sobre los posibles responsables del incendio forestal en El Saler, recién dado por extinguido, y ha reclamado endurecer las penas a los pirómanos.

"No vamos a dejar de insistir en que tenemos un problema y que esto no ha sido ni fortuito ni accidental", ha manifestado Catalá en declaraciones a los periodistas durante su visita este jueves a la finalización de las obras de mejora de eficiencia energética del Mercado Rojas Clemente.

Según ha indicado, el Ayuntamiento adoptará este viernes un acuerdo para iniciar acciones judiciales por los posibles responsables de este incendio y ha pedido a la Justicia que sea "contundente" y endurezca las penas sobre los pirómanos. "Tenemos que endurecer las penas sobre los pirómanos y tomar medidas cautelares que ya pedí en su día y se me rechazaron todas, tanto la pulsera como la orden de alejamiento", ha afirmado. A su juicio, hay que "tomar nota de lo que nos pasa y la Justicia ha de ser mucho más contundente con los pirómanos, y si hay que endurecer las penas a nivel nacional tendrá que hacerse".

El foco en Juan Curiel

Aunque no se ha manifestado directamente, todos los focos están puestos en el abogado Juan Curiel, condenado a nueve meses de prisión por un incendio en El Saler en octubre de 2023. El propio Curiel ha asegurado en una entrevista para À Punt Radio que el día en el que se produjo el gran incendio de la Devesa este verano, él se encontraba allí y pensaba que irían a detenerle, cosa que finalmente no ocurrió. "Yo estaba allí y esperaba que vinieran a preguntar o incluso a detenerme, me estaba preparando para lo peor, pero no vino nadie", ha relatado a la emisora pública valenciana.

Aunque tiene un historial de acusaciones de más de veinte años por el que siempre es el primer sospechoso, asegura que no ha tenido nada que ver con este último incendio. Según dice, "no tiene sentido que yo quiera provocar incendios donde vivo y donde tengo amigos y familiares".

Por eso, estos días ha tratado de no ver las redes sociales o los medios que lo ponían en el disparadero después de que el incendio se considerara intencionado y algunos políticos, entre ellos Catalá, instaran a buscar al pirómano con toda la energía posible. En su opinión, "se han vertido juicios de valor sin conocer los hechos ni a la persona", algo que considera "cruel e injusto".

Cabras en la Devesa

Preguntada sobre la propuesta de la Concejalía de Devesa-Albufera, que dirige Vox, de estudiar la introducción de pastoreo en zonas estratégicas de gestión forestal, Catalá ha respondido que "hay que ir por orden" en la adopción de medidas.

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Ha recordado que el Centro de Estudios Ambientales de la Generalitat (CEAM) realizará un informe de severidad sobre la afectación del incendio en la masa boscosa y, en función de sus resultados, se abordarán posibles soluciones de reforestación.