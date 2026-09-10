Catalá culpa del asentamiento de la Fórmula 1 a las políticas migratorias de Pedro Sánchez

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que no existe ninguna orden de desalojo del gran asentamiento humano del circuito de Fórmula 1 y ha responsabilizado de su creación y su crecimiento a las políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez, que ha calificado de "puertas abiertas" y que, asegura, está generando problemas en todas las ciudades de España. A su juicio, el caso de Ceuta no es un caso aislado y todo tiene que ver con lo que está pasando en el abandonado "circuit" del Grao.

Catalá se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por la concentración que han organizado diferentes entidades sociales y a la que se han sumado tanto Compromís como el Partido Socialista. Estas entidades temen un desalojo del asentamiento, que ya suma más de 1.300 personas, y piden una solución para ellas.

De entrada, la alcaldesa ha asegurado que no existe ninguna orden de desalojo. Es un desalojo "fake", ha dicho. "Y no me gustaría que nadie aprovechara la presencia de la Policía Nacional para decir que se iba a producir un desalojo. Se ha extendido un bulo y la oposición se está aprovechando de eso", ha explicado Catalá.

Política migratoria

Como diagnóstico general, la alcaldesa ha asegurado que "todas las grandes ciudades están pagando una política de puertas abiertas y lo vamos a seguir pagando". "Lo de Ceuta no es una situación aislada, todos los aparatos del Estado lo avisaron y el presidente se fue de vacaciones", añade. "Las ciudades estamos recibiendo personas de todas las procedencias y esto no va a parar si no se toman medidas en política de inmigración".

En cuanto a la situación del asentamiento, María José Catalá ha asegurado que los técnicos municipales van dos días en semana desde hace tiempo. Y la situación es que "no hay ni un solo menor, porque si lo hay se le busca una solución; y hay una mayoría de saharauis, que son apátridas y que no se pueden regularizar". "Están en una situación jurídica muy complicada por culpa del Gobierno de España", enfatiza.

Para atender esta situación de sinhogarismo, el Ayuntamiento de València tiene activos todos sus recursos. "El centro de acogida de la calle Santa Cruz de Tenerife ahora abre yodo el año, hemos creado un centro en Benimaclet y otro en el Carmen, y tenemos 1.000 plazas conveniadas y propias para que no tengan que dormir en la calle. Lo que pasa es que hay muchos problemas como con los saharauis y otras personas que simplemente no quieren ir a los recursos que les ofrecemos".

Volviendo a la concentración convocada este jueves, Catalá ha insistido en que es "un ejercicio de hipocresía provocar el problema, generar un bulo, aprovechar la presencia de la Policía Nacional en la concentración para decir que se iba a producir el desalojo, y encima decir que es culpa de los demás".

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Y respecto al futuro del asentamiento, la alcaldesa ha recordado que "hay unas obras" pendientes, en referencia al PAI del Grao, pero que no son inminentes, lo que significa que tendrán que seguir trabajando con estas personas. "La mayoría son hombres, no hay menores, y tenemos varias nacionalidades, sobre todo saharauis, argelinos y marroquíes. Hay personas que tienen trabajo, y a muchas de ellas les ayudamos a tramitar ayudas, pero es complicado. Las grandes ciudades necesitamos recursos para atender la presión que la política de Sánchez está generando", ha concluido.