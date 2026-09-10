El Mercado de Rojas Clemente alcanza la ocupación plena después de tres años de obras y amenazas de derrumbe

El Mercado de Rojas Clemente es la joya de la corona para el actual equipo de gobierno. Y quizá por eso se está visitando cada dos por tres. Ahora ya están finiquitadas sus últimas fases con la mejora de la eficiencia energética para completar lo que es la funcionalidad del recinto. Y es la joya de la corona porque es, seguramente, el que más ha evolucionado en los últimos años. . Han pasado de un sótano apuntalado y de un recinto con numerosos puestos cerrados a un recinto que huele a nuevo, que solo tiene un puesto por adjudicar y al que le falta por inaugurar otro, que será una librería, que está en construcción. Sirve además al equipo de gobierno para criticar "lo abandonado que estaba" en alusión al anterior equipo de gobierno, aunque tampoco parece que, en los años anteriores se hiciera mucho más. Lo cierto es que le pusieron el foco desde el primer día y el aspecto es casi para estrenar.

Las obras han incluido el nuevo sistema de aire acondicionado y la renovación de la instalación eléctrica y el equipo antiincendios. Las mejoras llegan en un momento en el que toda esta zona de l'Eixample se está dando una segunda vida con la desaparición de viejas fincas y la construcción de nuevas edificaciones de todo fuste: desde apartamentos turísticos a residencias de alto standing, como la que ha permitido acabar con el tapón histórico de la calle Turia.

Aspecto actual del Mercado de Rojas Clemente / Moisés Domínguez / D

Ballester y Catalá hablan con uno de los vendedores / Moisés Domínguez / D

"Estaba dejándose morir"

María José Catalá ha visitado por cuarta vez las instalaciones para recordar cómo estaba y cómo está el recinto, que es una forma de decir que se había dejado abandonar. La típica visita parada por parada, conociendo singularidades como la tienda gourmet, redecorada estilo patio; las pescaderías, que gozan de una especial fama, o incluso el puesto de productos palestinos. “Era un mercado apuntalado, tenía muchísimos problemas estructurales y estaba dejándose morir". Bajó al sótano, el que visitó a punto de derrumbarse. "Esto era el túnel de los horrores" y que ya ha quedado saneado para poder albergar las cámaras frigoríficas. Recordaba por ello que "Hemos hecho una inversión muy importante en los últimos tres años, más de un millón de euros, y hoy terminamos una de las intervenciones más importantes para los mercados municipales, que es el de la renovación de todos los aparatos de aire acondicionado, la mejora de la eficiencia energética y también de la evacuación en situación de incendios, así como la renovación todo el alumbrado”.

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Grafiti que cubre la fachada desde hace diez años / Moisés Domínguez / D

Sustitución del grafiti

El mercado tiene ahora por delante la actuación sobre la azotea, más invisible a simple vista, y solucionar el envoltorio: qué hacer con la fachada. Hace diez años se llevó a cabo una acción artística a cargo del Colectivo XLF dedicados a la naturaleza, el mercado o las fiestas. Ese mural va a desaparecer. Se considera que ya está deteriorado y que no reúne los estándares para mantenerlos. El contrato de la fachada incluye la pintura sobre toda la superficie, pero, tal como aseguraba el concejal Santiago Ballester, "serán los vendedores los que decidan, porque tenemos la posibilidad también de hacer un nuevo trabajo de arte urbano", en la línea de actuaciones como la que ha hecho Iván Tortajada en el entorno del Roig Arena por iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso, o similares.