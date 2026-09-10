Los servicios por intento de suicidio atendidas por los Bomberos de València se triplican en cuatro años

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, el Ayuntamiento de València ha puesto en valor el trabajo que realizan los Bomberos de València ante situaciones de riesgo suicida y la especial preparación que requieren unas intervenciones que han experimentado un importante incremento durante los últimos años. En 2025, los efectivos del Departamento realizaron 316 intervenciones relacionadas con personas en riesgo, presuntos suicidas y precipitados, la cifra más elevada desde 2021.

Tendencia al alza

La evolución de los servicios muestra un importante cambio de tendencia a partir de 2021. Entre 2014 y 2020, las intervenciones se mantuvieron relativamente estables, en una horquilla de entre 68 y 86 servicios anuales. Sin embargo, en 2021 se produjeron 174 intervenciones; en 2022 fueron 214 y en 2023 alcanzaron las 291, hasta llegar a las 316 registradas en 2025. De esta forma, las intervenciones que actualmente realizan los bomberos por este tipo de situaciones más que triplican los niveles medios registrados antes de 2021.

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha destacado que “detrás de cada una de estas cifras hay una persona atravesando un momento de extrema vulnerabilidad y una intervención en la que cada decisión, cada palabra y cada minuto pueden ser importantes”. “Por eso hablamos de servicios especialmente complejos que requieren preparación y profesionalidad, pero también una enorme humanidad, capacidad de escucha y empatía”, ha señalado Caballero.

Formación y mediación

Los Bomberos de València cuentan con personal especializado en la atención de este tipo de avisos y han reforzado en los últimos años su formación y los protocolos de actuación ante el incremento de las intervenciones.

Uno de los aspectos fundamentales de su actuación es la mediación, basada en la escucha activa y la empatía como herramientas para establecer contacto con la persona, generar confianza y tratar de evitar un desenlace fatal.

Las intervenciones se realizan además de forma coordinada con la Policía, los servicios sanitarios y, cuando resulta necesario, servicios sociales, con el objetivo de ofrecer una respuesta integral ante situaciones de especial vulnerabilidad.

Caballero ha señalado que “la intervención de nuestros bomberos va mucho más allá de apagar incendios o actuar ante accidentes. Hay servicios que apenas se conocen, pero que muestran de una manera extraordinaria la vocación de servicio público de este cuerpo”.

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“En un día como hoy queremos también visibilizar esa labor y recordar la importancia de hablar de prevención, de romper estigmas y de contar con servicios públicos preparados para actuar cuando una persona se encuentra en una situación límite”, ha concluido el concejal.