Vox estudia introducir el pastoreo de cabras en la Devesa del Saler

El incendio de la Devesa del Saler, extinguido desde ayer a las 15 horas, ha dejado una larga resaca política. Ante un fuego provocado poco se puede hacer, como han coincidido en señalar quienes han valorado la catástrofe medioambiental que arrasó más de 36 hectáreas. Pero el incendio también ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los medios de extinción una vez que las llamas se desatan y de mejorar las políticas de prevención para evitar que el fuego avance sin control. Más bomberos, más cañones, más cortafuegos, menos maleza o penas más duras para los pirómanos: en los últimos días se han planteado numerosas fórmulas para proteger y preservar el Parque Natural.

Pero hay más. La Concejalía de Devesa-Albufera, comandada por Vox, está estudiando introducir el pastoreo en zonas estratégicas de gestión forestal. La propuesta se había comentado de manera informal en alguna reunión, pero la propia concejalía gestionada por José Gosálbez ha confirmado a Levante-EMV que “está por la labor de volver a las tradiciones”, caso del pastoreo ovino o caprino, en estudio en la Devesa del Saler por los condicionantes del parque.

Hace apenas una semana, la eurodiputada de VOX Mireia Borrás intervino en Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para hacer balance de un verano en el que se han abrasado más de 250.000 hectáreas forestales , habló de “fanatismo climático de PP y PSOE”, puso como ejemplo el grave incendio de Ávila y explicó que “el último dictamen del Comité Económico y Social Europeo ha reconocido que la falta de pastoreo, agricultura y actividad forestal provoca acumulación de biomasa y aumenta el riesgo y la intensidad de los incendios”. Borrás tachó de “imperdonable” la expulsión de “los actores que cuidan del campo”.

Área calcinada en la Devesa del Saler / Germán Caballero

En esa misma línea, la Generalitat anunció ayer una partida de 500.000 euros para apoyar la ganadería extensiva como herramienta de prevención de incendios forestales, una inversión que permitirá respaldar las labores de pastoreo que realizan 70 explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana. Las ayudas están destinadas a explotaciones de ovino, caprino, bovino y equino que realizan labores de pastoreo en áreas cortafuegos, montes gestionados por la Generalitat, zonas húmedas catalogadas, espacios de interfaz urbano-forestal y otros terrenos incluidos en los planes oficiales de prevención de incendios.

Ninguno de estos terrenos son la Devesa, que goza de otro tipo de protección. Tras el devastador incendio de agosto, el peor en 40 años, la Plataforma Forestal Valenciana (PFV) consideró que la política de "protección pasiva" de ver y no tocar los montes valencianos no está funcionando, y para la joya medioambiental de València también propuso introducir el pastoreo "porque puede reducir la carga de combustible de forma sostenible". “No introducir la ganadería y actuaciones combinadas que permitan bajar el combustible porta la destrucción del paisaje", señaló en este diario Rafa Delgado, ingeniero rural y miembro de la Plataforma Forestal.

Según se recoge en varias fuentes documentales, el pastoreo ya tuvo presencia en la Devesa del Saler, aunque fue una actividad marginal. La regulación formal de la actividad se remonta al Reial Privilegi de Morella, otorgado por Jaume I en 1250, que garantizaba el libre acceso a los pastos y hierbas junto a la caza, la pesca y la recolección de leña. También constan conflictos históricos en la barrera arenosa de la Devesa debido a la necesidad de València de disponer de un bovalar para mantener a la cabaña ganadera. Y zonas próximas de la huerta del sur, como El Forn d'Alcedo, se han documentado como áreas de cría de ganado vacuno y de paso a través del Assagador de la Torre “hacia los pastos de la Devesa del Saler”, según se recoge en el archivo municipal.

El incendio de agosto con las torres residenciales de fondo / Levante-EMV

No obstante, el estatus de la Devesa como Coto Real de Caza desde el reinado de Jaume I (1238) y durante más de 800 años restringió el uso desmedido del suelo, evitando el pastoreo abusivo. Y con la posterior protección del monte público aprobada en el siglo XX la ganadería extensiva quedó prohibida junto con las talas y los cultivos para preservar la integridad del ecosistema dunar y forestal. Considerado su propósito, la concejalía de Vox deberá evaluar hasta qué punto la declaración del Parque Natural de 1986 combinada con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) dejan margen para introducir rebaños limitados que ayuden a la gestión forestal.

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De momento, Ayuntamiento y Consellería han pactado la elaboración de un informe para evaluar los daños reales del desastre, que sigue sin estar extinguido, y la forma de acometer su regeneración, que no se ha concretado. Y queda pendiente otro cabo suelto, la autoría del fuego, algo que el Seprona de la Guardia Civil investiga desde las horas posteriores al incendio tras acceder al punto de origen y confirmar que había una llama directa, descartando por tanto las causas naturales y acreditando la acción humana.