El Ayuntamiento de València se personará en el juicio contra el autor del incendio del Saler y bonificará fiscalmente a los restaurantes

El Ayuntamiento de València ha anunciado hoy que va a "ejercer las acciones judiciales que procedan" para esclarecer los hechos en el incendio del Saler del pasado mes de agosto que arrasó 37 hectáreas de la Devesa y, "si corresponde, -añade- que se depuren responsabilidades" y aclaran desde el consistorio que estas medidas legales se dirigirán contra cualquier persona que pueda resultar responsable, "directa o indirectamente, por acción u omisión", del fuego, incluyendo, personarse como acusación penal "por los posibles delitos que pudieran determinarse y la reclamación de todos los daños y perjuicios ocasionados”.

La propuesta ha sido presentada por el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, quien ha insistido en que “queremos que se investigue quién ha podido intervenir en este incendio" y para ello la Asesoría Jurídica Municipal iniciará las actuaciones judiciales que procedan y realizará el seguimiento en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos, incluyendo, cuando resulte necesario, la solicitud de las medidas cautelares oportunas.

“Confiamos plenamente en la investigación que está en marcha, pero el ayuntamiento no va a permanecer de brazos cruzados ni va a esperar a que haya detenidos para empezar a defender los intereses de la ciudad y del Parque Natural”, ha afirmado el portavoz del gobierno municipal Juan Carlos Caballero al anunciar el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno, quien además ha insistido en que “hablamos de un incendio intencionado que ha causado un daño a uno de los espacios naturales más valiosos y queridos de València”.

Paquete de ayudas fiscales

Las consecuencias del incendio transcienden a los ya de por sí graves daños ecológicos y de patrimonio. Una de ellas es el perjuicio económico sufrido por los restaurantes de la zona que tuevieron que permanecer cerrados, como es lógico, mientras las llamas devoraban en entorno natural. Así que para mitigar estas pérdidas, el Ayuntamiento de València ha anunciado un paquete de medidas fiscales que ayudarán a los hosteleros

El consistorio ayudará a la hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet con rebajas de impuestos para mitigar el impacto sufrido a consecuencia del incendio de la Devesa. También impulsará una campaña comercial para promocionar estos establecimientos.

Concretamente, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas fiscales para ayudar a los establecimientos de hostelería que vieron afectada su actividad por las restricciones y las circunstancias derivadas del incendio.

“Son medidas con las que el Ayuntamiento quiere facilitar las cosas a los negocios de la zona y responder, dentro de nuestras competencias, a una situación excepcional que tuvo consecuencias también sobre su actividad económica, atendiendo también la petición que nos habían trasladado”, ha asegurado Caballero.

Por una parte, los establecimientos que lo soliciten podrán aplazar el pago de aquellos tributos municipales que actualmente se encuentran en periodo voluntario, concretamente el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Por otra parte, se tramitará la devolución de la parte correspondiente de la tasa de mesas y sillas correspondiente a los cuatro días del incendio.

“Además, queremos que solicitar estas medidas sea lo más sencillo posible. Por eso, se va a habilitar un espacio específico en la web municipal, con acceso directo a los trámites para solicitar tanto el aplazamiento como la devolución”, ha aclarado Caballero.

Campaña promocional de Visit València

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsará una campaña de promoción específica, promovida por Visit València, para apoyar a los establecimientos de hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet afectados por el incendio.

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“El objetivo es contribuir a recuperar la actividad y compensar el impacto económico que han sufrido durante esos días, promocionando la oferta hostelera de la zona e incentivando que valencianos y visitantes vuelvan a estos establecimientos, porque .además de facilitar y aliviar sus obligaciones fiscales, queremos ayudarles en lo más importante: que recuperen clientes, actividad y normalidad cuanto antes”, ha concretado el portavoz del gobierno.