Catalá abre de nuevo la puerta a la Copa America tras el éxito de la SailGP: "Los organizadores están locos por volver"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha abierto la puerta de nuevo a la celebración de la Copa América en València después del éxito de la SailGP y a petición de los equipos y organizadores de la principal competición de vela del mundo. Catalá asegura no tener envidia de Madrid por la celebración de la Fórmula 1, y apuesta por otros deportes "más propios de la ciudad", como el atletismo o las competiciones náuticas.

No es la primera vez que María José Catalá expresa su deseo de acoger de nuevo la Copa América. De hecho, cuando Barcelona renunció a seguir con la competición, València se postuló para coger el testigo y tenía todas las posibilidades y apoyos para hacerse con el evento, pero se cruzó la dana y el ayuntamiento decidió aparcar la competición de vela y dar prioridad a esa tragedia personal y económica. La competición acabó en Nápoles.

Otros tiempos

Dos años después, sin embargo, la situación ha cambiado y València ha acogido, con notable éxito, la SailGP, una competición de vela de primer nivel que ha despertado de nuevo la querencia del equipo de Gobierno municipal por las competiciones de vela de primer nivel.

Según ha declarado María Jose Catalá, no tiene ninguna envidia de Madrid por la celebración de la Fórmula 1 este fin de semana. A su juicio, "cada ciudad tiene que elegir los eventos que se adecúan más a sus condiciones y a su masa deportiva". "Para nosotros es más natural recuperar el campo de regatas con la SailGP, que tiene una aportación pública pero un impacto internacional muy considerable; o el Europeo Indor de Atletismo, que se hará en marzo del 2027 y por lo que estamos remodelando con dos millones de euros el velódromo Lluis Puig".

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Para Catalá, se trata de "eventos más naturales para la ciudad por la tradición que tenemos en atletismo y en los deportes náuticos, y con un aporte público razonable, que es lo que corresponde en este contexto". "La Copa América ya sabéis que nosotros la descartamos porque estábamos con la dana y no tenía sentido, pero los organizadores y los equipos nos han transmitido que están como locos por volver a València y eso es una opción, hay que valorarlo y ya estamos en pista de salida. Todo el mundo ha visto la SalilGP y eso va a conllevar otras cosas, aunque la SailGP está firmada por tres años y es un evento que se va a consolidar en València", ha rematado.