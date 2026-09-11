Los estudiantes del CEIP San José de Calasanz abandonarán las aulas prefabricadas el curso que viene

Los alumnos y alumnas del CEIP San José de Calasanz podrán estrenar las nuevas instalaciones el próximo curso, una vez concluyan las obras de reforma del centro, que están actualmente en ejecución, y que suponen una inversión total de 5,2 millones de euros. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado esta mañana las obras “en esta semana educativa tan importante para toda la comunidad docente y para la población escolar de València”, tal como ha subrayado. “Hemos querido visitar el Colegio San José de Calasanz, un centro del Grau, un colegio de toda la vida, de barrio, y que está inmerso ahora en un proceso de rehabilitación integral”, ha añadido la alcaldesa.

La intervención conlleva la rehabilitación, ampliación y adecuación del edificio principal del centro escolar, que contará, una vez terminadas las obras, con una capacidad total para 245 alumnos y alumnas, así como la demolición y construcción de dos edificaciones nuevas. “Este colegio es, ciertamente, una parte fundamental de la vida del Grau, que va a transformarse totalmente porque gana una parcela, aunque era municipal, que hemos anexado al edificio original, ganando una zona deportiva, un polideportivo y una zona mejor de infantiles”, ha explicado Catalá.

Está previsto que en 2027 estén terminadas las obras de rehabilitación / Ayto València

La finalización de la intervención está prevista para el próximo año. La alcaldesa ha recordado que el presupuesto inicial de las obras, que era de 3 millones de euros, se reveló insuficiente, por lo que hubo que hacer un modificado e incrementarlo en 2 millones de euros más. “Era un proyecto que estaba infrapresupuestado, por lo que hicimos el proyecto, la licitación y la adjudicación; y las obras están en marcha”, ha subrayado.

El último curso en aulas prefabricadas

La alcaldesa ha adelantado que este “será el último curso del Colegio San José de Calasanz en aulas prefabricadas, dado que –ha afirmado- el próximo curso nos gustaría que vinieran ya aquí”. Desde 2024, el centro está ubicado provisionalmente (en tanto se ejecutan las obras) en las aulas prefabricadas instaladas por la Consellería de Educación en una parcela de la avenida de Baleares, junto al CEIP Tomás de Montañana y el Conservatorio Municipal. Las obras quedarán concluidas el año que viene, 2027, con lo que las y los escolares podrán volver a sus aulas, “ganando en calidad en un edificio histórico rehabilitado, y una parte anexada nueva, con mucha mejor dotación en todos los sentidos”, ha asegurado la alcaldesa.

Hasta ahora, el CEIP San José de Calasanz contaba con tres edificaciones independientes: el aulario de Educación Primaria (construido en 1940, que es el edificio más importante); el aulario de Educación Infantil (situado en la parte sur de la parcela, construido a final de los 70); y una edificación de extensión reducida, con una única altura al sur-oeste cuyo uso es gimnasio y almacén.

La intervención en marcha consiste en la rehabilitación, adecuación y ampliación de la edificación principal existente, en la que se alojará todo el programa de Primaria, la administración y comedor. El resto de edificaciones son obsoletas, por lo que se demuelen para dar paso a dos nuevas construcciones: una al sur de la parcela, destinada al gimnasio, y otra al este en la que se ubicará el programa de Educación Infantil. El proyecto contempla, además, la intervención integral en los espacios libres de edificación de la parcela: pista polideportiva, porches cubiertos, patios de recreo de Primaria e Infantil, zonas ajardinadas y una huerta docente.

En cuanto a las plazas, las 245 previstas se reparten de la siguiente manera: 20 puestos escolares en una unidad de Educación Infantil (1º ciclo), 75 puestos escolares en tres unidades de Educación Infantil (2º ciclo) y 150 puestos escolares en seis unidades de Educación Primaria (EP).

María José Catalá ha subrayado la voluntad del gobierno municipal de impulsar mejoras periódicas en las infraestructuras escolares. “Todos los años hemos intentado abrir un colegio nuevo, un colegio rehabilitado o reformado en este mandato, en esta legislatura en la ciudad de València, porque pensamos que ese es el compromiso real, y pasar de las palabras a los hechos realmente en materia educativa”, ha señalado.

Los trabajos realizados

Los trabajos realizados hasta la fecha han consistido básicamente, en la demolición de los antiguos edificios de Educación Infantil y el gimnasio, en la preparación de la solera destinada a la construcción de estos dos nuevos edificios y la demolición interior del edificio principal que se rehabilita.

Una vez concluidas las obras, en la planta baja del edificio principal se situará el taller polivalente, la administración (secretaría, despachos, conserjería, sala de profesores…), el comedor, la cocina y aseos. En planta primera se ubicará el aulario de primaria, la sala del AMPA+AA, la sala de equipos docentes, el aula de educación especial, las aulas de pequeño grupo, el aula de informática, la biblioteca, y los aseos.

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En cuanto a los accesos, el acceso del alumnado de Infantil se realizará desde la avenida de Francia esquina con la calle Bello en el linde sureste de la parcela. Se accederá a las aulas a través del patio de Infantil, el cual está delimitado y separado del resto de espacios exteriores de primaria. Por su parte, el acceso principal del alumnado de Primaria se realizará por la calle Bello.