Menús a 7,8 euros que incluyen primero, segundo, pan, bebida y postre en los centros de mayores de València

El ejercicio de comer fuera de casa cada vez resulta más caro. La inflación no lo pone fácil. Tampoco la congelación salarial. Así que la socialización que se ejercita alrededor de la mesa de un bar o restaurante se va difuminando y alternar con amigos tiene que hacerse de un modo más espaciado en el tiempo.

Si bien es cierto que tener que renunciar al placer de reunirse con los allegados tan a menudo como uno quisiera no es agradable para la gente más joven, también lo es que para las personas mayores es especialmente duro por aquello de que son uno de los colectivos más castigados por la soledad no deseada: según el Barómetro de la soledad no deseada en la Comunitat Valenciana, casi el 19 % de los mayores la padecía.

Uno de los reductos en los que las personas de más edad encuentran compañía y ocio son los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores (CMAPM). La red municipal, integrada actualmente por 51 centros distribuidos en los barrios de València, ofrece actividades como yoga, gimnasia, taichí, baile, talleres de pintura, informática, fotografía, coral o teatro, además de visitas culturales, conferencias y otras iniciativas de animación sociocultural.

Algunos de estos centros cuentan también con servicio de comedor a precios reducidos y este viernes el Ayuntamiento de València ha anunciado que se ha abierto el procedimiento de adjudicación para contratar la concesión de los servicios de bares, cafeterías y comedores de estos locales por un valor de casi tres millones de euros.

En el pliego de licitaciones se han fijado unos precios "especialmente ajustados", según ha comunicado el portavoz del consistorio Juan Carlos Caballero. El máximo que pagará la administración por cada menú que se sirva en estos centros será de 7,8 euros por un primer plato, segundo, bebida, pan y postre. Además, en los criterios que seguirá el consistorio para adjudicar el contrato se tendrá en cuenta que el diseño de los menús sean variados, equilibrados y adaptados a las necesidades de los mayores que van desde intolerancias, hasta las personas vegetarianas o que requieran de una dieta baja en sal para quien tenga la tensión alta.

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El periodo inicial de la concesión para los servicios de bar y cafetería será de dos años. Su vigencia comenzará el 25 de noviembre de 2026, siempre que el contrato se haya formalizado antes de esa fecha; de no ser así, se iniciará al día siguiente de su formalización. El acuerdo contempla la posibilidad de una prórroga de un año.