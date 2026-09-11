Las obras del entorno de la nueva Fe disparan los precios de alquiler del edificio aislado de València: 2.100 euros al mes

La cifra resulta muy llamativa, sobre todo porque es una cantidad propia del mismísimo centro de València, o zonas residenciales de alto standing, y por un piso más bien grande. Sin embargo los 2.100 euros mensuales que piden por un piso de 100 metros cuadrados no está ni en la Alameda, ni en Russafa ni en el barrio de Exposició. Está en el edificio 'aislado' junto al hospital de La Fe.

Este bloque de viviendas ha permanecido más de 40 años, en concreto desde el año 1982, en mitad de la nada. Tuvo que esperar al menos 20 años a que el Bulevar Sur de la ciudad viese la luz y 30 hasta que su vecina más cercana, el nuevo hospital de La Fe, fuese inaugurada en 2010. Antes, algunos campos de cultivo y antiguas fábricas acompañaban a los residentes de la Carretera de Malilla número 119.

Uno de los pisos del edificio se alquila por 2.100 euros mensuales / J.M. López

Hoy, las obras del denominado PAI Malilla Sur avanzan a su alrededor llevándose por delante decenas de sitios para aparcar utilizados por trabajadores y familiares de personas ingresadas en el hospital, pero que prometen acoger un mejor acceso hacia el barrio de Turianova y hasta un total de 244 nuevas viviendas de protección pública, de las que casi la mitad, exactamente 101 de ellas, serán construidas por el ayuntamiento y AUMSA.

Apartamentos turísticos y alquileres altos

Esta considerable mejora en el entorno ya se ha hecho notar directamente en el edificio 'aislado' de València. El primero de ellos es que el bloque que cuenta con 10 plantas y 56 viviendas ya ha incluido en sus bajos tres apartamentos turísticos en lo que desde hace años eran plantas bajas que a priori parecían sin uso.

Los bajos se han transformado en apartamentos turísticos / Moisés Domínguez

El segundo impacto, y quizás más llamativo, es el precio de alquiler por el que se anuncia una de las viviendas de la segunda planta de la finca: 2.100 euros al mes. Según aparece en dos portales inmobiliarios, el piso es una segunda altura y cuenta con 105 metros cuadrados de superficie. Tiene tres dormitorios, dos baños completos, está amueblado y el precio incluye plaza de garaje en el sótano del edificio.

Según la descripción facilitada por la inmobiliaria que gestiona el alquiler de la vivienda, "la localización destaca por ser una zona consolidada con supermercados, comercios, restaurantes, colegios, centros sanitarios y transporte público, a unos 7 minutos andando de la estación Fuente de San Luis y con fácil acceso hacia Cabañal, las playas de Valencia y conexión con Patacona".

El salón comedor del piso en alquiler / Fotocasa

Al margen de la idea que cada uno tenga de "zona consolidada con servicios cerca" -lo del centro sanitario es indudable- y "fácil acceso", lo que es impepinable es que la cifra de arrendamiento es muy elevada, como en toda la ciudad de València.

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En este caso en concreto el precio está a la altura del que piden por un piso de 150 metros en la calle Martí (2.300 euros) -en pleno barrio de Gran Vía-, es similar al de otro en la calle Cirilo Amorós de 120 metros (2.450 euros) u otro de 102 metros en la calle Corona en el barrio del Carmen (2.000 euros).