De las ovejas de Colau a las cabras de Vox: ¿puede un rebaño prevenir incendios en la Devesa?

La Concejalía de Devesa-Albufera en el Ayuntamiento de València, comandada por Vox, estudia introducir el pastoreo en zonas estratégicas de gestión forestal. Tal como contó ayer Levante-EMV, la propia concejalía gestionada por José Gosálbez afirmó que "está por la labor de volver a las tradiciones", caso del pastoreo ovino o caprino, en estudio en la Devesa del Saler por los condicionantes del parque. ¿Es una medida pionera? No del todo.

En 2022, el ayuntamiento de Ada Colau anunció un proyecto piloto de trashumancia estacional, licitado por 10.000 euros, para trasladar un rebaño al parque natural de Collserola, en el sector de la ciudad de Barcelona, para durante tres meses eliminar hierbas y arbustos de cara a prevenir incendios forestales. El rebaño de 130 ovejas, 80 cabras y 80 corderos, atendido por dos pastores, tres perros pastores catalanes y un mastín, pastó cada día de primavera en el término municipal de Barcelona, lo que no se veía desde principios de siglo, cuando en la capital catalana se prohibieron las actividades económicas ganaderas. Los animales procedían del macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra del Obac, y llegaron a la ciudad en un camión de 16 metros de largo, y tres pisos de altura.

Tras la prueba piloto, se elaboró un estudio que concluyó que el pasto podría ser una herramienta eficaz en la limpieza de la hierba y el sotobosque para luchar contra el riesgo de incendios forestales. Los resultados del rebaño fueron equivalentes o mejores que un desbroce únicamente mecánico, y el ayuntamiento progresista prometió que seguiría con el proyecto, con una ligera ampliación de presupuesto y la idea de instalar a los animales en un corral en el antiguo campo de fútbol de Can Notari, en el barrio de La Font del Gos. Pero llegado el momento, con la escasez de agua más grave de la historia reciente en Barcelona y el riesgo de incendios más elevado, el ayuntamiento canceló el contrato de pastoreo alegando, precisamente, el “elevado riesgo de incendios”.

La aventura del rebaño municipal llegó hasta ahí, pero en 2025, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) contrató un nuevo rebaño de 350 ovejas y cabras para realizar tareas de desbroce sostenible en el Parc Natural de la Serra de Collserola. El proyecto desarrollado en áreas de los municipios de Montcada i Reixac y, de nuevo, Barcelona, fue anunciado por el socialista Jaume Collboni, alcalde de la capital catalana y presidente del AMB. El plan de silvopastoreo pasaba por crear discontinuidades en la masa forestal, reducir la densidad de sotobosque y mantener franjas de protección alrededor de zonas urbanas, en definitiva, desarrollar una “estrategia pasiva” contra incendios para que el parque estuviera “preparado” para la temporada estival, en palabras del propio socialista.

Collserola es Parque Natural desde 2010 y, además, está incluido en el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya y en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación. Tiene un Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje (PEPNat) aprobado en 2021. La sierra de Barcelona está blindada casi contra cualquier actividad y la ordenanza de actividades de la ciudad prohíbe los rebaños, pero el consistorio alegó que no se trataba de una actividad económica ganadera sino una estrategia enmarcada en la prevención de incendios.

¿Se parece por tanto la estrategia de Colau y Collboni a lo que estudia Vox para el Parque Natural de l’Albufera? Collserola tiene más de 8.200 hectáreas –no todas de Barcelona– y es una territorio eminentemente forestal, con grandes masas de bosque mediterráneo y matorral. La Devesa del Saler tiene unas 800 hectáreas y se trata de un ecosistema litoral y dunar, con vegetación adaptada a la arena, la salinidad y el viento: pinares de pino carrasco y piñonero, pero también matorral y comunidades vegetales propias de las dunas. Es decir, además del encaje legal, habría que estudiar también si la introducción de animales en el pulmón verde de València es ambientalmente adecuada.

Límites impuestos por el PRUG

Mientras tanto la oposición ya se ha pronunciado y ha calificado la idea de “ocurrencia”. Lucía Beamud, concejala de Compromís, ha advertido que antes de barajar propuestas, “estaría bien conocer la normativa y, sobre todo, entender el ecosistema que se pretende gestionar. No es una cuestión de si a Compromís nos gustan más o menos las cabras. Es que el pastoreo está prohibido en la Devesa por la normativa que actualmente regula el Parque Natural de l'Albufera", ha señalado. Beamud recuerda que el PRUG del Parque Natural de l'Albufera, todavía vigente, prohíbe expresamente los aprovechamientos ganaderos en la zona de la Devesa y que el artículo 15.2 refuerza esta prohibición impidiendo también cualquier construcción o instalación ganadera de nueva planta en el ámbito del parque.

Asimismo, la valencianista considera especialmente preocupante que esta propuesta aparezca después del incendio que ha sufrido recientemente la Devesa. "Estamos ante un escenario de cambio climático en el que los episodios de calor extremo, las sequías y las condiciones de mayor riesgo de incendio serán cada vez más frecuentes. Esto nos obliga a reforzar la prevención y la gestión de nuestros bosques, no a buscar soluciones fáciles e improvisadas. Precisamente porque el clima está cambiando, debemos gestionar mejor nuestros bosques, pero gestionar no significa arrasar el sotobosque. La maquia, los arbustos y el sotobosque forman parte del bosque mediterráneo y cumplen funciones ecológicas esenciales. No podemos tratar esta vegetación como si fuera 'residuos' a eliminar", ha explicado.

Beamud ha remarcado que Compromís "no rechaza la ganadería extensiva como herramienta de gestión forestal". "Puede ser adecuada en determinados territorios y bajo determinadas condiciones. Pero eso requiere estudios previos, una planificación, determinar dónde es compatible, qué carga ganadera es adecuada, durante qué periodo y con qué seguimiento. Eso es gestión forestal. Poner cabras porque 'se comen lo que sobra' es una ocurrencia”, ha sentenciado.

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Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía también ha calificado de “ocurrencia” la propuesta de utilizar cabras para limpiar la Devesa y ha denunciado que llega después de una gestión marcada por la falta de previsión, la falta de reacción ante el incendio y la falta de medios adecuados. “Por si no era suficiente con la falta de previsión manifiesta, con la falta de reacción evidente el día del incendio y con la falta de medios adecuados, ahora tenemos que sufrir las ocurrencias del concejal negacionista de Devesa Albufera que pretende meter cabras para limpiar lo que él no es capaz de limpiar”, ha lamentado sobre un rebaño antiincendios que en València, de momento, no pasa de ser una medida estudiable.