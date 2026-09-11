Medio ambiente
Los socialistas piden a Catalá que aclare si "va a llenar de cabras la Devesa de El Saler para limpiar la maleza"
La oposición socialista cuestiona la gestión del gobierno de PP y Vox tras el reciente incendio y reclama un modelo basado en criterios técnicos para el Parque Natural
La concejala socialista del Ayuntamiento de València Elisa Valía ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, que "aclare los detalles de su supuesta estrategia para proteger el Parque Natural de la Albufera y, especialmente, de la propuesta de llenar de cabras La Devesa para limpiar la maleza".
Catalá, en declaraciones a los medios en el Mercado Rojas Clemente, ayer recordó que el miércoles fue dado por extinguido el fuego de El Saler, 13 días después de su inicio. Hasta que no se declara un incendio por extinguido, explicó, no se puede realizar un informe de evaluación sobre la superficie afectada. "Es decir, hasta que no se extingue el incendio no podemos hacer un informe sobre la severidad del incendio, sobre la masa boscosa, y no podemos plantear soluciones. Entonces, yo creo que tenemos que ir por orden. Vayamos por orden. Ayer se dio por extinguido el incendio", insistió, al ser preguntada por la propuesta de Vox de introducir el pastoreo de cabras en la Devesa.
En un comunicado, la edil socialista ha anunciado una batería de preguntas para conocer cómo pretende el gobierno municipal poner en marcha esta medida y qué garantías existen para proteger el entorno natural.
"María José Catalá se ha comprometido a poner en marcha medidas para proteger el Parque Natural de l'Albufera, pero nos preocupa muchísimo que no haya sido capaz de enumerar ni una sola de ellas. De momento, la única que conocemos, por boca de Vox, es la pretensión de introducir cabras para limpiar La Devesa, es decir, para hacer el trabajo que hasta ahora se han demostrado incapaces de hacer. Al hilo de esta ocurrencia, evidentemente surgen muchas dudas que queremos que la alcaldesa nos aclare", ha subrayado Valía, para plantear: ¿Esto lo va a hacer sin informes favorables del servicio?".
Especies protegidas
La concejala socialista ha reclamado también "explicaciones" sobre cómo se garantizará que la presencia de las cabras no afecte a las especies protegidas de La Devesa, qué especies deben preservarse y qué planificación existe para el cuidado y alojamiento de los animales.
"¿Cómo va a impedir que las cabras acaben con las especies protegidas? ¿Hay un catálogo de especies protegidas para preservar? ¿Dónde pretende que duerman las cabras? ¿Pretende llevarlas y traerlas todos los días?", ha preguntado.
La edil ha advertido de que La Devesa necesita una gestión basada en "criterios técnicos, planificación y prevención", y no en "ocurrencias improvisadas" por parte del gobierno municipal, formado por PP y Vox. Para el PSPV, "la protección de este espacio natural no puede quedar condicionada por la falta de gestión ni por decisiones anunciadas sin explicar previamente cómo se van a aplicar y qué consecuencias pueden tener sobre el entorno".
Valía ha reclamado a Catalá que asuma directamente su responsabilidad como alcaldesa y explique qué modelo de gestión pretende aplicar en La Devesa y en el conjunto del Parque Natural de l'Albufera.
"La Devesa necesita seriedad. Necesitamos un gobierno que se tome en serio la protección de la Devesa y por eso también surge otra pregunta urgente para el futuro del Parque Natural. ¿Cuándo va a cesar la señora Catalá al señor Gosálbez como concejal de Devesa Albufera? ¿Piensa permitir que efectivamente los negacionistas de Vox llenen de cabras la Devesa y terminen de destrozar el Parque Natural?", ha concluido.
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