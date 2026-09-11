La vida después de los okupas de Benicalap: "Ya no hay gritos, ni peleas, ni basura. Ahora se escucha hasta el tranvía"

Silencio. Eso es una de las cosas que más valoran los vecinos del barrio valenciano de Benicalap que viven en el entorno del antiguo asentamiento okupa de la calle Picayo. Ese que durante años torturó a los residentes con broncas, amenazas e insalubridad hasta hacerles perder la paciencia. Hace poco más de dos meses que este núcleo de okupación que abarcaba los bajos del edificio del número 25 de esta vía, quedó libre no sin antes dar un buen susto al vecindario cuando las toneladas de basura acumuladas en el interior de las plantas bajas se prendieron fuego.

El incendio de Benicalap sobresaltó a los vecinos el pasado 2 de julio cuando, a las 16.15 horas, escucharon un fuerte estruendo y se percataron de que el fuego estaba arrasando el asentamiento okupa y provocando una espesa nube de humo negro y unas altísimas llamas. "Esto se veía venir, no entendemos que se haya permitido que acumularan tanta basura" declaraba una vecina de la zona a Levante-EMV un par de días después de que ardieran los bajos.

El fuego terminó con cuatro detenidos por un presunto delito de imprudencia grave, los operarios que accedieron a las plantas bajas tras ser desalojadas por orden judicial esa misma mañana y que al utilizar maquinaria de soldadura cerca del material inflamable provocaron el incendio, cerca de 90 personas desalojadas de las fincas de los números 23 y 25, y toneladas de escombros y residuos acumulados por retirar.

La (mala) vida sigue entre basuras en la calle Picayo de València: un corte de pelo en la inmundicia / Francisco Calabuig

Finalmente, los residentes del portal 23 de la calle Picayo pudieron volver a sus casas, no así los del 25, el edificio que sufrió daños estructurales por las llamas y en el que además se detectó aluminosis 20 años antes aunque era habitable. Los moradores, unas 30 personas, fueron realojados en primera instancia y de forma urgente en dos residencias de estudiantes de Burjassot, las personas solas y parejas sin hijos, y en varios apartamentos turísticos, las familias con menores, con los que contactó el Ayuntamiento de València para que los afectados pudiesen pernoctar de forma segura las primeras noches.

Después, la empresa propietaria de los terrenos donde se va a levantar el PAI de Gil Sumbiela, se encargó de su traslado a varios alojamientos turísticos de cuya factura se ha hecho cargo la propia entidad durante varias semanas. A finales de agosto han tenido que abandonarlos, pero, de nuevo, la empresa dueña de los bajos les ha vuelto a facilitar soluciones habitacionales de las que sigue pagando las facturas a la espera de que los afectados puedan volver a sus casas.

La era posokupa en el barrio

Con las personas más afectadas reubicadas pertinentemente, la vida en el barrio afronta su nueva era posokupa. Para ellos hay un elemento que ha vuelto a reinar: el silencio y esto les ha retrotraído en el tiempo al menos 10 años. "Hemos vuelto como a 2015 que era cuando se podía estar y pasear: no hay gritos, no hay peleas, ni contenedores de basura abriéndose cada 5 minutos porque hay alguien buscando en ellos", explica con voz relajada un vecino de la zona.

La parte trasera del solar que acogía el antiguo asentamiento okupa de Benicalap / Francisco Calabuig

"Es una calle tranquila sin apenas tráfico en la que, a veces, hasta escuchamos pasar el tranvía", dice. Quienes viven por el lugar saben que oír el suave discurrir del tranvía sucede cuando no hay un ruido ambiente atronador.

Dos meses después del desalojo, y posterior incendio, la calle Picayo permanece cortada con vallas y hay un coche de una empresa de seguridad que permanece perenne en la puerta de los bajos para controlar que no vuelva a ser okupado y que nadie allane las casas del número 25. La custodia se ejerce tanto en la entrada de las plantas bajas como en el interior del solar que da a la calle Periodista Gil Sumbiela durante las 24 horas del día.

La calle Picayo cortada con vallas y una empresa de seguridad custodia la entrada de los bajos y la viviendas desalojadas / Marina Falcó

El ambiente es muy tranquilo en la zona, tanto que, según cuenta uno de los vigilantes, "una vecina mayor me contaba llorando que por fin pueden vivir sin sobresaltos". Tampoco los que generaban las enormes ratas que, atraídas por la basura acumulada, campaban a sus anchas por las calles.

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Hoy, el Benicalap más primigenio respira paz mientras espera la llegada de la maquinaria que levantará las nuevas viviendas del PAI. El jaleo ahora mismo se ha trasladado a la zona nueva del barrio donde la proliferación de colmenas de apartamentos turísticos en los bajos de varios residenciales tiene en pie de guerra a las comunidades de propietarios.