Acció Ecologista Agró volverá a judicializar el futuro del hotel Sidi Saler

La asociación Acció Ecologista Agró han anunciado nuevos recursos judiciales para evitar que el hotel Sidi Saler, abandonado desde hace 15 años, vuelva a reabrir sus puertas. Muy al contrario, la entidad insiste en el derribo del edificio, argumentando básicamente el impacto ambiental de un negocio de este tipo, que genera residuos, aumenta el tráfico y dispara la afluencia humana al Parque Natural.

Como ha venido contando este periódico, el hotel Sidi Saler lleva cerrado desde el año 2011 y no ha podido ser reabierto porque el Ayuntamiento de València, con el anterior equipo de Gobierno, declaró caducada la licencia y se pronunció a favor del derribo. Los propietarios entonces del hotel recurrieron a los tribunales y presentaron proyectos más sostenibles para el inmueble, pero la Justicia no les dio la razón.

Ahora, el hotel, gravemente deteriorado por el paso del tiempo, los okupas y el vandalismo, ha sido comprado por la empresa Lukeson Management SL y su intención es también volver a reabrirlo con un proyecto altamente sostenible y teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno municipal más proclive a sus deseos. Sin embargo, el asunto parece que seguirá en los juzgados, ya que la asociación Acció Ecologista Agró ha anunciado nuevas acciones judiciales para que el edificio no solo no reabra sus puertas como hotel sino que sea derribado.

Construcción desfasada

"La compra del Sidi Saler por parte de la empresa Lukeson Management, S.L. y sus intenciones de recuperarlo del estado ruinoso en el que se encuentra han sido recientemente presentadas bajo una imagen muy sugerente que combina falsa novedad e integración paisajística en torno a una enorme infraestructura de los años setenta, completamente desfasada y degradada, con un impacto que nunca se podrá camuflar entre dunas y árboles de 20 metros", señala Acció Ecologista Agró, que insiste en que la restauración de la Devesa "debe responder a las necesidades del ecosistema y no a los intereses de una explotación hotelera que nunca debió haberse construido en medio de un Parque Natural y cuya integración en el entorno solo deja margen a una actuación: la demolición".

Admite la entidad que la intención de la nueva propietaria es restaurar la vegetación de la Devesa y hacer un jardín en la cubierta del edificio para que la infraestructura resulte «prácticamente imperceptible» desde la playa. Pero, "teniendo en cuenta que el Sidi Saler es un edificio de seis plantas ubicado dentro del Parque Natural de l'Albufera y que, de salir adelante el proyecto, albergará 276 habitaciones, con el impacto ambiental que la actividad de un hotel de cinco estrellas comporta —generación de residuos, consumo de agua y energía, iluminación nocturna, aumento del tráfico y de la afluencia humana en primera línea de playa de un espacio natural protegido—, para Acció Ecologista-Agró resulta difícil, por no decir imposible, creer que esta mole desaparecerá entre los árboles". «Un hotel de lujo, por mucho que quieran maquillarlo de verde, sigue siendo una actividad intensiva dentro de un Parque Natural», añaden.

Ecosistema vulnerable

Según la organización ecologista, presentar estas actuaciones únicamente desde la perspectiva de la sostenibilidad arquitectónica, empleando conceptos como «sostenibilidad», «regeneración» o «integración paisajística» deja fuera una cuestión esencial: la capacidad de carga de un ecosistema litoral especialmente vulnerable. «Creemos que ya tenemos bastante con el Parador y el campo de golf ubicados dentro de este espacio natural», señalan desde Agró.

En este sentido, insisten en que lo que necesitan las dunas de la Garrofera "no es que un hotel las restaure para ocultarse detrás de ellas". "Necesitan espacio. Necesitan que los procesos geomorfológicos y ecológicos puedan evolucionar con la menor interferencia posible. Necesitan recuperar su función como hábitat, pero también como defensa natural frente a los temporales, la regresión litoral y los efectos cada vez más evidentes del cambio climático".

En cuanto al futuro del hotel, Acció Ecologista critica que durante demasiado tiempo el debate sobre el Sidi Saler se ha planteado, interesadamente, como si solo existieran dos opciones: mantener el edificio abandonado o volver a abrirlo. Sin embargo, la entidad asegura que existe una tercera opción verdaderamente sostenible: derribarlo y restaurar el cordón dunar sobre el que se asienta.

«Apostamos por retirar esta infraestructura, que resulta incompatible con la evolución que queremos para un espacio natural protegido, y devolver este tramo litoral robado a la Devesa y al dominio público marítimo-terrestre. Y por eso, si hace falta, iremos hasta los tribunales para evitar que vuelva a abrirse como hotel de lujo. Haremos lo que haga falta para parar este despropósito», aseguran.

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«En el contexto actual, en el que València afronta la regresión de las playas, la emergencia climática y la necesidad de restaurar sus ecosistemas litorales, perpetuar durante varias décadas más esta enorme construcción, que lleva abandonada desde 2011 y que es heredera del desarrollismo más atroz, no puede presentarse como una actuación ambientalmente regenerativa. Quince años después tenemos la oportunidad de corregir una agresión del pasado».