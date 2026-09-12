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Manifestación docentes

Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas

La marcha por la educación comenzará a las 18:00 horas en la plaza de Sant Agustí y recorrerá varias de las principales calles del centro de València hasta las 21:00 horas

Cortes de tráfico en València por la manifestación de Educación

Cortes de tráfico en València por la manifestación de Educación

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Carlos Jover

Con la vuelta del nuevo curso, los docentes de la Comunitat Valenciana han vuelto con las reivindicaciones. El centro de València vivirá importantes afecciones al tráfico este sábado 12 de septiembre con motivo de una manifestación por la educación. La marcha arrancará a las 18:00 horas y recorrerá distintas vías del centro de la ciudad, por lo que se producirán cortes y restricciones a la circulación durante la tarde.

El recorrido previsto partirá de la plaza de Sant Agustí y continuará por la calle Xàtiva, para después avanzar por el entorno de Ruzafa y la calle Colón hasta alcanzar la zona de Porta de la Mar. La manifestación continuará después hacia la plaza de la Reina y regresará por el entorno de Sant Vicent Màrtir hasta las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento.

Calles afectadas por la manifestación

La marcha afectará especialmente a las vías del centro por las que transcurra la manifestación y a las calles adyacentes, donde podrán producirse desvíos y restricciones temporales al tráfico a medida que avance la concentración.

Entre las principales vías afectadas se encuentran la calle Xàtiva, Russafa, calle Colón, el entorno de Porta de la Mar, la plaza de la Reina y Sant Vicent Màrtir, además de las calles próximas al recorrido.

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El Ayuntamiento de València recomienda a los conductores evitar el centro durante las horas de la manifestación y utilizar itinerarios alternativos para sus desplazamientos.

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