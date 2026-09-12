El futuro del asentamiento de la Fórmula 1, entre el pacto social y la orden judicial

El antiguo circuito de la Fórmula 1 en València sigue habitado por unas 800 personas. La alerta por desalojo del jueves resultó ser infundada, pero activistas y políticos progresistas recorrieron el inmenso solar del Grao para denunciar la precariedad en la que viven sus ocupantes. Las chabolas están rodeadas de basura, expuestas a las olas de calor, sin suministros de ningún tipo. Unas condiciones que solo soportan porque no tienen otro lugar adonde ir.

El vaciado del circuito ocurrirá tarde o temprano, falta saber si será de manera consentida o coercitiva. Los terrenos del antiguo circuito forman parte del futuro PAI del Grao, desarrollo urbanístico en el que se levantarán 3.200 viviendas, de las que una de cada cuatro será asequible o a precio tasado. El proyecto está avanzado en su tramitación, pero todavía no está aprobado.

En febrero de 2025 el ayuntamiento admitió a trámite la iniciativa presentada por Valere Reoco S.L., la mercantil formada por Atitlan junto a sus socios del fondo británico Hayfin Capital. En abril de 2026 se aprobó la resolución para sacar el PAI a información pública, del 18 de mayo al 20 de julio se recabaron las alegaciones y actualmente el expediente sigue en tramitación, encarando su última fase administrativa.

Las empresas propietarias todavía no han tomado posesión del suelo y tampoco se ha iniciado la parcelación, con lo que aún no se ha elaborado un calendario de obras, si bien la previsión es comenzar a mover tierra en el primer semestre de 2027.

Antes habrá que resolver la cuestión social, y la competencia es enteramente del ayuntamiento. Por un lado, debe hacer el acompañamiento a través de la entidad Alanna y garantizar el realojo de las personas más vulnerables por la vía de los Servicios Sociales.

Por otro lado, aunque el suelo es en dos terceras partes de Valere Reoco S.L. y en una tercera parte de Adif, el ayuntamiento sigue teniendo la posesión del terreno después de que los titulares lo cedieran para celebrar la competición de Fórmula 1. Antes de devolver el suelo del futuro PAI del Grao deberá liberarlo de todo tipo de cargas.

Es aquí donde entra el posible conflicto. Dependiendo del perfil, en casos similares suele recurrirse a la vía dialogada, una intervención integral para detectar a las personas más vulnerables y garantizar que no terminen en la calle. Recientemente ha habido un precedente con el asentamiento de Faitanar, convertido durante años en vertedero de chatarra y con al menos seis menores residiendo en él. El ayuntamiento intentó intervenir, pero los adultos se negaron. Y la propietaria del terreno –Acciona– denunció la ocupación pero la vía legal se dilató y la situación se enquistó. Finalmente, los asentados se fueron por su propio pie.

En otros escenarios como el jardín del Turia o el Parc Central la intervención fue distinta. La Policía Local acudió acompañada del SAUS –el servicio municipal de atención en emergencias– y avisó a las personas sin hogar de que tenían que abandonar la zona porque la ordenanza de Parques y Jardines prohíbe la acampada. Cuando no existen informes de vulnerabilidad, el desalojo se resuelve con aviso previo y varias patrullas policiales.

Variedad de perfiles

El caso del circuito de Fórmula 1 es más complejo, con una población disparada y muy diversa, donde hay personas de más de 70 años, algunos menores, gente enferma, con discapacidades, apátridas, saharauis a los que se les acaba de reconocer la nacionalidad española, migrantes sin papeles y familias españolas. Un totum revolutum que exige una intervención social de cirugía.

Llegado el final de la tramitación del PAI, si parte de la población decide quedarse y el ayuntamiento no logra la salida pactada, será la propia administración la que tenga que denunciar y ahí está por ver si el procedimiento se inicia por la vía civil o penal. En el segundo supuesto también sería valorable el tipo de arraigo que los habitantes del asentamiento han generado sobre las chabolas. En cualquier caso, solo se les podría expulsar mediante una orden judicial.

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En ese escenario se abriría un segundo conflicto, en este caso competencial. Desde el ayuntamiento ya han sugerido que la competencia de los desalojos es de la Policía Nacional, pero fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado que en caso de haber un mandato judicial que así lo indique –de momento no lo hay–, la Policía Nacional actuaría como apoyo, pero siempre que lo acuerde un juzgado y solo para garantizar la seguridad y el orden público.